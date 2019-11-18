支持企业家发展非洲 非洲创业者大赛引发全球关注

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:彭博社的报道称，马云希望非洲更多的年轻企业家能够得到支持，让这些非洲企业家在电子商务、物流和支付等领域找到更多商机，发展非洲。

“非洲创业基金(ANPI)2019“和”马云“也登上了加纳扥多个非洲国家当地的推特热搜榜。

CNN“非洲市场”专栏第一时间同步报道了尼日利亚女企业家Temie Giwa-Tubosun夺得冠军的新闻。曾经历了难产的她创立了公司LifeBank，帮助尼日利亚应对血源不足问题。

图片：CNN关注非洲创业大赛

“非洲创业大赛给了我拓展事业的资源，我期待着继续努力，帮助解决非洲问题。”Temie对CNN说到。

而卢旺达媒体也宣布，有两位卢旺达的女性进入最终的 10 强名单，其中从事饮用水工作的Christelle Kwizera获得第三。当地媒体打出标题《两位卢旺达企业家如何从马云那里赢得16. 5 万美元奖金》，激动的表达自豪感。

图片：卢旺达当地媒体报道本国企业家获奖

英国《卫报》称该尼日利亚副总统奥新巴乔(Yemi Osinbajo)表示，很高兴马云能来尼日利亚看一看，该国年轻人占人口比例很高，他们都很愿意积极创业创新，参与数字经济发展，也都很期待与马云互动，获得指导。同时，该国农村人口比例较高，普惠金融方面仍面临许多挑战。副总统还表示赞同马云的观点，“政府要给企业家提供经营的基础设施，帮助他们更好的创新创业。”