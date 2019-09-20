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全球喜迎“十一”中国客 26国30万商家提前摆上支付宝“锦囊”

2019-09-20 16:14 稿源：站长之家  0条评论
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支付宝

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息：国庆黄金周已进入倒计时，为了迎接中国客，全球商家早已摩拳擦掌做准备，开通移动支付，加紧采购设备，在近 26 个国家的 30 万商家内，具有中国特色的支付宝蓝“锦囊”被安排上柜，成为了一道新风景。

据飞猪最新公布的2019“十一”黄金周出境游预测：日本有望成为“十一”期间出境游最热目的地。当地部分人气商场，甚至提前半个月就在店门口贴出“喜迎国庆”的汉字招牌，以吸引避峰提前到来的中国游客。在有着 300 多年历史的日本老牌百货公司大丸百货，针对中国年轻人的消费习惯，全日本 9 家分店赶在“十一”前，还统一推出了境外消费花呗分期免息活动。

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据大丸松坂屋百货店营业企画室相关负责人木村秋斗介绍，中国游客消费旺季每年春节最盛，其次就是“十一”。到店消费超过一半的中国客人，都会首选支付宝，为此店方对支付宝钻石会员提供了优先免税和贵宾室服务。

在出境游热门目的地排第三名的韩国，丰俭由人的免税店是中国游客必走的行程之一。在韩际新世界免税店、新罗爱宝客免税店等知名免税店，“黄金周”里无论客流还是现金流，中国顾客总是排第一。今年为迎接“十一”，新世界不仅推出支付宝扫码单笔消费满 1200 元减 50 元等折扣，还对“自由行”消费买满 20 美元的顾客，即送首尔地标南山塔门票和传统韩服体验。

此外，在澳大利亚，迎“十一”乐天免税店不仅从布里斯班机场开始就送澳洲蜂蜜，还有支付宝买单最低 6 折。店方还赶在节前专门升级了二维码扫描仪等硬件设备，以便更好配合中国式移动支付。店方负责人张桐浩说，因为现在超过七成的中国顾客，在买单前都会先问一句：“能不能用支付宝?”

尼尔森年初发布的调研报告显示，中国出境游游客使用移动支付的比例首次超越现金，近六成受访商户表示接入支付宝带来了客流和营业额的双增长。据了解，十一期间，中国游客只需通过现场扫码或上支付宝搜“惠出境”，即可见世界各地各有特色的专属“十一”锦囊，不少商家的折扣力度达到了全年之最，笔笔有红包最高可省 2888 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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