华为推出AI芯片昇腾910及AI计算框架MindSpore

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:今日下午 15 点，华为在深圳总部发布算力最强的AI处理器“昇腾910”，同时推出全场景AI计算框架MindSpore。

华为公司轮值董事长徐直军表示，华为已经把“昇腾910”用于实际AI训练任务，“昇腾910”与MindSpore配合与现有主流训练单卡配合TensorFlow相比，显示出接近 2 倍的性能提升。

此外，全场景AI计算框架MindSpore支持可大可小，适应全场景独立部署。MindSpore通过协同经过处理后的、不带有隐私信息的梯度、模型信息，而不是数据本身，以此实现在保证用户隐私数据得到保护的前提下跨场景协同。徐直军称，MindSpore将在 2020 年第一季度实现开源。

据介绍，昇腾 910具有两大亮点：

一，它是当前全球算力最强、训练速度最快的AI芯片：其算力是国际顶尖AI芯片的 2 倍;其训练速度，也比当前最新最强的芯片提升了50%-100%。

二、它创新编程范式，AI科学家和工程师更易使用，便于开放式创新;该计算框架可满足终端、边缘计算、云全场景需求，能更好保护数据隐私;可开源，形成广阔应用生态。

徐直军还在现场表示，面向未来，针对包括边缘计算、自动驾驶车载计算、训练等场景，华为将持续投资，推出更多的AI处理器。将在 2020 至 2022 年，推出昇腾320、610、620、 920 等芯片。