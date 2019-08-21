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雪球回应12万人数据被泄露：网传消息不实，已向公安机关报案

2019-08-21 17:29 稿源：站长之家  0条评论
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谣言，辟谣

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息：针对今日网传 12 万人数据被泄露并在网上抛售的消息，雪球官微正式发声明回应，称该消息不实，系用户根据未经证实的网传图片猜测。并强调称雪球绝不会不会以任何方式获取和存储用户的交易密码、交易记录等信息。目前，官方已向公安机关报案，希望大家不要造谣、传谣。

针对网传不实信息的声明

雪球已经关注到，今日上午有用户根据未经证实的网传图片，在某平台发帖称雪球数据可能被泄露，并引发部分转发和疑问。

对此，雪球严正声明如下

1、该网传图片为不实信息：

(1)雪球不会以任何方式获取和存储用户的股票账户、交易密码、交易记录和持仓数据;

(2)雪球采用符合互联网行业主流安全标准的加密算法存储用户的雪球账号密码，不会以明文形式进行存储。

2、雪球非常重视用户隐私，视用户信息安全为生命底线，不断提升技术能力以防范信息泄露，更不允许任何人以任何形式危害雪球用户的信息安全。

兜售和贩卖公民个人信息涉嫌违法犯罪，需要承担法律责任。雪球已经就此启动了紧急调查程序，并正在向公安机关进行报案。

最后，雪球呼吁大家不要轻信谣言和传播谣言。

雪球团队

2019 年 8 月 21 日

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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