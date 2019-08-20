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爱奇艺CEO龚宇：亿元片酬演员已降至四五千万 内容成本可控性更高

2019-08-20 15:12 稿源：站长之家  0条评论
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爱奇艺

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:今天，爱奇艺发布了第二季度财报。报告显示，第二季度，爱奇艺总营收为人民币 71 亿元，同比增长15%。其会员服务营收 34 亿，同比增长38%。第二季度，爱奇艺订阅会员规模达到1. 005 亿，同比增长50%。

在爱奇艺 2019 第二季度业绩电话会议上，龚宇表示目前网络作品人才越来越多，市场趋于稳定，以前片酬八千万到1. 2 亿片酬的演员，现在下降到四五千万，爱奇艺话语权增多，内容成本可控性更高。符合我们限价 5000 万的规定。随着市场的稳定、成熟，我们的话语权增多，内容成本进一步得到控制。

2018 年 8 月，爱奇艺、优酷、腾讯视频联合多家影视制作公司发布了《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》，共同抵制艺人“天价”片酬现象。其中单个演员的单集片酬(含税)不得超过 100 万元人民币，总片酬(含税)最高不得超过 5000 万元人民币。同时演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%。

2018 年 11 月，广电总局发布“限薪令“，倡导影视明星以社会责任心和使命感积极参与公益性节目，坚决纠正高价邀请明星、竞逐明星的不良现象。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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