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支付宝证实大出行板块服务4亿用户，乘车码用户超2亿

2019-08-05 16:25 稿源：站长之家  0条评论
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支付宝(1)

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：此前有媒体报道称，支付宝乘车码用户数超过 2 亿，今日这一消息正式得到了支付宝官方证实。

蚂蚁金服公共出行事业部总经理王敏在接受媒体采访时表示，目前支付宝在包括公交地铁、单车、高速等在内的出行场景，服务用户数已达 4 亿，其中乘车码用户超 2 亿，在公交地铁场景合作城市已经超过 320 个。

据了解，支付宝率先在业内研发出“双离线二维码”技术， 2016 年首次在杭州 506 路公交成功应用，开启了刷码乘公交服务。截至目前，这一便捷的乘车体验南起海南岛、北至哈尔滨、东起舟山群岛、西至乌鲁木齐，已覆盖了全国各主要城市。

去年年末，香港地铁在全球范围内寻找刷码过闸合作方，香港版“支付宝”AlipayHK以 1 分钟 40 人过闸的速度中标，背后凭借的就是支付宝积淀了“双离线二维码”技术。。

此前，上海地铁就基于支付宝、高德地图、阿里云等实现了地铁扫码过闸、智能语音购票，还联合阿里巴巴成立“智慧票务联合开放实验室”，研发面向全行业的轨道交通新产品，从而有了更多商机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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