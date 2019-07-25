暑假出境游：N个帮你省心的支付宝实用小程序

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:亲子游、闺蜜游、毕业旅行……暑假出境游旺季来了，都说：“出境就用支付宝”，可是，如果你只是把支付宝当成是支付工具，那就可惜了!因为现在支付宝上除了有「惠出境」一站式出境游服务平台，还有不少出境游小程序可以让你的全球旅行更轻松。

暑假出境游要想玩得好，上支付宝最值得搜的N个小程序。

出得去——上支付宝搜「出入境」

上支付宝搜“出入境”或者“移民局”，就能首选国家移民管理局官方小程序，通过“刷脸”实名认证后即可一键办事。

在线预约“往来港澳台旅游签注办理”、“证件进度查询”、“证件信息查询”、“出入境记录查询”、“签注剩余次数查询”、“办证机构查询”、“办事指引查询”等八大服务，然后就近前往线下出入境受理点办理，现场不用排队，也不用往返跑路了。

走得通——上支付宝搜「境外打车」

你还在出国担心打车挨宰，或者不得不临时下当地的打车APP吗?现在，上支付宝搜“境外打车”官方小程序，就能在支付宝上实现一站式境外实时打车，首批覆盖英国、美国、澳大利亚、阿联酋、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、越南等全球 10 个国家的 33 座城市，一站式整合了Grab、Gett等 5 个当地主流打车平台。

不用现金找零还能全中文交流，还支持一键当地报警、7x24 小时的中文在线客服，连老爸老妈都能轻松用。

——上支付宝搜「出国租车」

如果出国你还想自驾游，第一步得有国际驾照。上支付宝搜“出国租车”小程序，就能看到租租车限免办理驾照国际翻译件，只要付一个快递费，就能轻松办好可畅行 200 个国家的国际驾照。据说今年“五一”前后 4 天，通过这个小程序新增办理国际驾照的支付宝用户，就超过了 10 万人。

玩得嗨——上支付宝搜「圣淘沙」

作为亚洲知名的家庭度假目的地，新加坡著名景点比如环球影城和S.E.A水族馆都在这里，是中国游客亲子游的热门目的地。在支付宝上有“圣淘沙名胜世界”小程序，这是新加坡的首个支付宝小程序，让中国游客省得排队，一部手机即可一键买票、预订网红餐厅和打折，还有内置地图掌上导游。

卖得爽——上支付宝搜「退税」

退税退得好，多买一个包!退税一直是国人出境游里的老大难，要么退税对外老长得等，要么来不及了白白损失。支付宝从 2015 年开始在韩国机场率先试水了实时退税方案，至今在全球 35 个国家的 85 个机场、市区和 3 个码头，均可实现实时退税到支付宝。

上支付宝搜“退税”，就能看到“支付宝退税”官方小程序，你可以选择邮寄退或者“码上退”，尤其后者 5 分钟内即可到账，相比现金退税和信用卡退税快捷方便很多。从退税点看，有机场退税、在店退税和回国退税的多元选择。

——上支付宝搜「王权」

去过泰国的游客，免税店是国人必去一环，尤其当地最有名的KingPower王权免税店。因为这里不仅汇集了众多世界大牌，还有不少泰国的本土味道、本土品牌、本土设计等。通常来说，起飞前约 5 小时，在王权免税店的市区店均可凭护照消费，大部分免税商品需在机场提货。

但是如果你不想排队也没来得及到店，那么上支付宝搜“泰国KingPower王权免税商城”小程序，手机下单一样能最后到机场提货。不仅品牌和品类以热门为主，还能拿KingPower和支付宝的专享折扣券。

吃得好

做地道吃货，不知道当地热门美食攻略怎么行～现在支付宝上也有不少针对吃货游的境外小程序。

——上支付宝搜「OpenRice开饭喇」

OpenRice是香港本地最大的饮食资讯平台，相当于香港人的“大众点评”，积累了本地老饕十多年的舌尖上的心得。吃遍香江，只要上支付宝搜「OpenRice开饭喇」小程序，就能基于LBS就近查或好评排行榜查，查到全港数万家馆子信息和一手食评，在支持堂吃和外卖两种模式的同时，还能享受到团购券、优惠券和“支付宝价”。

——上支付宝搜「ClickDishes」

加拿大人怎么吃午饭?在高峰时段，加拿大人通常要花上至少10分钟排队点餐、再加5分钟排队取餐。作为当地首家社交点餐平台，ClickDishes核心解决的就是中午吃饭又快又好的问题，温哥华平均每5个上班族就有一个用。

现在，上支付宝搜“ClickDishes”小程序，即可一键查看温哥华、卡尔加里、埃德蒙顿等地热门餐厅，支持在线点餐、线下自提和支付宝付款，甚至还会帮你把小费算上。省出来的吃饭时间，小伙伴们就好更愉快地出去玩啦。

游得安——上支付宝搜「境外保险」

飞机延误、证照丢件、财务被盗、意外受伤、突发疾病……境外安全怎么破?出境游时买好保险，能给自己的旅途安全多一份保障。上支付宝搜“境外保险”，首选就是众安财险的「旅行保」，在线投保更方便哦。

上述 9 个支付宝出境游小程序怎么样，你get到了吗?

其实，支付宝上还有不少出境游小程序， 如果还需要更多，不妨直接上支付宝搜「惠出境」服务里找，境外红包、境外上网、境外花呗、热门攻略和折扣一站式可达。