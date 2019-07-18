首个针对诈骗的“叫醒热线”，支付宝：劝住不听劝的人

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息:中国警察网近日发布防骗报告称， 6 成被骗的人在转账前曾接到防骗提示，但不听劝仍被骗。针对这一现状， 7 月 18 日，支付宝推出首个反诈骗“叫醒热线”：当识别到交易存在诈骗风险时，不仅会阻止交易，还会主动致电用户，揭示骗局风险。目前，这一服务先针对 50 岁以上用户展开。

预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，深信骗子的话，直到造成钱财损失才会醒悟自己被骗。

支付宝安全团队表示，通过对各类骗术的深入分析和引入AI，目前已实现对涉嫌欺诈的交易进行有效识别和提醒。但据警方披露的多起案例显示，即便支付宝拦截了涉嫌欺诈的交易，不少骗子会继续诱导用户通过其他方式转账，如现金、网银、微信等，最终也能得逞，尤其是对老人。

为更好的保护消费者，支付宝对 50 岁以上老人推出打击诈骗的“叫醒热线”，通过数据解析和智能派单，帮助客服快速定位超过一定金额的疑似诈骗交易行为，由客服主动拨打电话进行人工提醒，防止消费者在其他渠道被骗。

据支付宝客户服务及权益保障事业部总经理徐蔚介绍，在涉嫌诈骗的交易发生前主动致电用户，这在行业内是一次全新的尝试。从识别到风险到拨出电话，已能做到“分钟级”响应，试运营期间已成功阻止了多起涉嫌诈骗的交易。

据了解，自支付宝呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，已推出多个反诈骗神器，包括弹窗提醒、延时到账、安全守护等。徐蔚表示，“后续，我们还将继续优化，通过更多有温度有担当的服务，进一步保障用户的财产安全，让消费者更安心”。