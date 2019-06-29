腾讯宣布《战地之王》国服将于9月25日停止运营！

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息：昨日晚间，腾讯官方发布公告称，《战地之王》国服将于 2019 年 9 月 25 日11：00： 00 正式停止在中国大陆地区的运营。



官方表示， 2019 年 06 月 28 日，关闭游戏充值;2019 年 07 月 05 日11：00：00，关闭官网和WeGame游戏下载，停止新用户注册;2019 年 07 月 05 日11：00：00，上线补偿活动;2019 年 09 月 25 日11：00：00，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，补偿活动结束。

游戏服务器关闭后，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。

此外，补偿活动将在 2019 年 7 月 5 日上线。该补偿活动中所涉及的其他游戏的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务(若有)的替换。

《战地之王》停运补偿活动具体方案为： 2019 年 7 月 1 日00：00： 00 前注册《战地之王》的玩家，均可在补偿活动进行期间进入补偿页面。您将根据账户中的《战地之王》点券余额获得对应数量的积分，积分可用于兑换《穿越火线》、《逆战》、《使命召唤Online》、《枪神纪》或《战争雷霆》的游戏礼包。