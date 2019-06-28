支付宝上线垃圾分类小程序 千余种“垃圾”一键查询

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息：湿纸巾，干垃圾还是湿垃圾?最近如何正确地倒垃圾让不少城市居民“犯了愁”。而从下周一起《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施，不正确分类垃圾，将面临最高 200 元的罚款。

为了老百姓处理生活垃圾更轻松，近日，支付宝就推出了多款垃圾分类小程序，千余种垃圾可以一键查询分类。

支付宝一键可查四千余种“垃圾”

目前，用户通过支付宝查询垃圾分类有两种途径：支付宝内搜索“垃圾分类指南”，即可进入小程序，输入需丢弃的垃圾名称，立即获取正确分类结果。另外，也可以搜索“垃圾分类向导”小程序，通过搜索或直接上传垃圾图片的方式，获取分类结果。

“遇到不清楚该怎么处理的垃圾，手机上查一查就知道，真的方便。”上海市民王女士说。据了解，此次在支付宝上上线的“垃圾分类指南”和“垃圾分类向导”小程序涵盖了 4000 多种类，并将不断更新。

垃圾分类正成为国民生活新时尚，各地都推出了系列垃圾分类新举措。“全国垃圾分类热情持续走高，但网上各种攻略良莠不齐，存在误导可能。”“垃圾教授”、长三角循环经济技术研究院院长杜欢政认为，引入互联网技术，能推广垃圾分类知识的创新举措。在线指南不仅解决了传统纸质版篇幅的局限，还能实时更新。“比如宠物粪便、口红等冷门分类，都能在‘指南’里得到答案。”

大型家电、报纸等还可预约上门回收

除了“识垃圾”外，上支付宝还可预约上门“收垃圾”，和快递一样方便。“废旧报纸、纸箱、塑料瓶、碎玻璃等，都可在线下单，免费上门回收。”支付宝垃圾分类回收平台负责人谭薇薇介绍。

据了解，目前，该平台已支持 155 个城市，其中生活垃圾回收覆盖 11 个城市 8000 多个小区，累计有 200 多万人在平台下单“卖垃圾”，超七成是 80 后。“这说明，大家更重视垃圾分类的意义，正把它变成生活的一部分。”支付宝城市服务总经理朱春勇说。