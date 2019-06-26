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蚂蚁森林被外国App山寨?支付宝：误会一场都是兄弟

2019-06-26 17:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:昨日，有网友在微博上晒出了菲律宾某App截图，页面和功能都跟支付宝蚂蚁森林非常相似，网友评论称，简直是像素级抄袭。对此，支付宝回应表示：这是“菲律宾版支付宝”推出的环保应用，不是抄袭，误会一场，大家都是兄弟。

据了解，推出这款外国版蚂蚁森林的手机软件叫GCash，它不仅是菲律宾最大的移动支付软件，也是菲律宾版的“支付宝”，和国内版支付宝算是兄弟关系。以后，和中国用户一样，菲律宾人也可以通过步行、电子支付等方式积累绿色能量，兑换种植真树。

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实际上，菲律宾也正面临严重的森林退化问题。数据显示，菲律宾正以每年4. 7 万公顷的速度失去森林覆盖。当地森林覆盖率已经上世纪的70%跌至20%左右。

“绿化地球，支付宝是我们的榜样，中国是我们的榜样。”去蚂蚁森林实地考察过的GCash CEO安东尼·托马斯说，他希望学习支付宝蚂蚁森林，降低菲律宾民众参与环保的门槛，调动民众环保热情。

最新数据显示，支付宝蚂蚁森林推出近 3 年，已有 5 亿人通过它种下 1 亿棵真树，种树总面积近 140 万亩。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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