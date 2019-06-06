芝麻信用发起社会实验：无人借还柜守信率高达95%

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站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:在街头摆一个无人看管的货柜，按需借还，有多少人能遵守信用，有借有还?

前几日，有网友发现，在郑州、上海、成都、东莞等地陆续出现了多个无人货柜，里面的东西可以按需借用，全凭自觉归还。 24 小时的统计结果令人惊讶：四个地方按时归还率全部超过了95%!其中郑州和东莞居然达到了100%。

四年前，在第一届 66 信用日时，杭州和北京也曾经出现过类似的街头实验，当时芝麻信用开设无人超市，也是凭信用拿东西，自觉付款，结果两地综合守信率是62%。

芝麻信用表示，这是一场跨越 4 年的街头实验，实验很相似，但守信率却大幅提升。

在实验结果达到100%的郑州，无人信用借还柜放置在一家幼儿园门口，摆满了各种玩具，小朋友可在家长的帮助下登记姓名进行借用。

从早上 7 点开始，就有小朋友陆陆续续来借用，虽然很多人舍不得玩具，但最后还是全部按时归还，有小朋友还一本正经地和家长说，“借，就是要还的”。

在成都，当天恰好突降暴雨，许多人从春熙路附近的无人信用借还柜借了雨伞，结果到了傍晚归还时间，虽然还在下雨，大家竟然也冒雨归还。甚至一对外地情侣借了伞，但下午赶火车回程时发现雨伞忘记还了，特地网上下单让跑腿小哥专门送回来。

在东莞一家厂区的无人货柜里，摆满了各种按摩和美容的电子产品，这些商品深受女工欢迎，到了午饭时，货柜里的 40 多件物品几乎被取空。

傍晚清点时，当天共借出了 38 件产品，在约定时间内， 34 件完成了归还，有三件归还略微超时，还差一件未归还。这时预留在海报上的电话响起，一名借走卷发棒的皮具厂女工打来，称“忙得走不开”，并承诺会半小时后归还，至此最后一件未归还的物品也确认了下落。

每年的 6 月 6 日，支付宝发起“信用日”，今年，支付宝上的芝麻信用通过信用借还这样的实验来倡议信用社会。

有意思的是，这个小实验的结果，也与芝麻信用上数十个行业的数据相互映证，数据显示，目前接入芝麻信用服务的各行业的平均履约率超过了99%。

芝麻信用副总经理柳天表示，无人借还柜虽然只统计了 24 小时的数据，但从62%到95%的变化，说明人们越来越重视自己的信用。四年过去了，社会诚信度大幅提升，信用也在变得更加有用，这是一个正向循环。