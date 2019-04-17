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淘宝吃货上线 阿里王帅罕见亮相发布会

2019-04-17 16:44 稿源：站长之家  0条评论
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淘宝

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站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:今天，阿里巴巴市场公关掌门人王帅罕见亮相淘宝吃货品牌发布会。王帅称自己虽然吃东西不多，但特别喜欢看被人吃东西。所以向来很少参加发布会的他这次也是积极踊跃的参加了。

王帅表示，今年是吃货元年，能吃爱吃才会拼才能赢。所以，他希望大家能够认真的吃，快乐地活。

据悉，这是继 2012 年淘宝商城改名“天猫”与 2017 年闲鱼战略发布之后，王帅第三次出席发布会。所以才会被称为是“罕见亮相”。

以下为王帅致辞全文：

首先欢迎来自五湖四海的朋友们。

以前我很少参加发布会，因为我经常讲错话。但是今天淘宝吃货的发布会我是积极踊跃地参加，因为今天在座的各位朋友，我们虽然口味不同，但我们有共同的追求、语言、文化和人生观，那就是：吃。

我有时候经常感慨历史。大家都读过《西游记》，里面有个最可爱的人物，二师兄“猪八戒”。他能吃，爱吃，取经途中，很多困难的事情，都要他吃饱饭后去解决。他带给了团队快乐，他带给我们快乐，他证明了爱吃才会拼，吃饱才会赢的普通道理。

但他经常被聪明人叫做呆子、夯货、吃货。今年是猪年，是他的本命年。我觉得我们应该在这场淘宝吃货的发布会上为他正名：今年就是吃货元年。

做人要厚道。

早晨，我想起来一句诗，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。我瞬间明白了杨玉环为什么那么美，因为她特别爱吃，也特别会吃。而且好东西都给女人吃了，这可能就是唐朝为什么那么兴盛强大的一个原因吧。但是后来唐朝为什么又衰败了呢?我想更深层次的原因在于，爱吃、会吃，是吃货的基本素质，但是不吃独食，懂得分享，明白独乐乐不如众乐乐，是吃货的终极追求。

这个案例看起来，吃真的改变过历史。最近这些年，我的同事经常告诉我，这个产地的好吃的又卖光了，那个产地的好东西又卖光了。这充分证明，我们各位，在用自己的努力，在用更好的分享精神，一口一口的在扶贫致富，在消费升级，在丰富自己的人生，在创造未来的可能。

我这个人是吃东西不多的。

但我特别喜欢看别人吃东西，看得我垂涎欲滴，我特别爱请别人吃饭，我在这个过程中充满了开心和快乐，这简直是精神最好的栖息时间。可以说，这个过程既愉快了自已，又愉悦了别人，两全其美，相得益彰，花香满室，绕梁三日。这样的氛围，应该是社会发展的物质文明和精神文明的最佳结合，是社会发展和稳定的先进生产力。

担子很重，全靠大家。

那就继续，认真的吃，快乐的活。

另外，开发布会之前，我问老树画画刘树勇老师，我想用他的代表作“ 24 节气”作为背景展览，因为好雨知时节，当春乃发生，我们还要吃的好，还要按图索骥，还要寻找最好的食材。他哈哈哈哈哈哈哈大笑：乐见其成。

我也要特别感谢梨视频团队，他们的专业精神和遍布天下的拍客网络，将为大家带来最好的美味视频，活色生香，乐哉美哉。

阿里巴巴王帅

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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