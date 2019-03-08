站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:今日，有知情人士透露，今日上午大量拼多多商家发现无法发货。原因是拼多多平台通过系统拦截了其他快递面单，商家被迫二选一。据悉，商家在页面点击发货时，发现拼多多平台通过ISV(软件开发商)拦截了订单调用其他电子面单发货。在此之前，拼多多商家可以自行选择发货方式。

对此，拼多多回应称，不存在爆料中所述情况，行业内强迫商户只能用一种支付方式、只能用一种云计算方式、只能用一种快递电子面单的公司并不是拼多多。拼多多平台今日全天物流快递秩序井然，发货顺畅，就如往日一样。

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以下为拼多多公司回应：

1、 昨晚至今午，屡遭“不实爆料” 的拼多多被“零售老板内参”等号关注。真相几何，相信媒体自有判断。

2、 事实上，拼多多公司在发展过程中开放了支付接口、开放了云计算接口、开放了物流快递接口，开放了一切能开放的……因为拼多多感恩于站在了前人肩膀上，在短短四年时间能够有机会服务 4 亿消费者，广大消费者用脚投票一年能够给予拼多多 111 亿个订单。拼多多愿将“开放”进行到底，将精力用于探索“未知的未知”。

众所周知，行业内强迫商户只能用一种支付方式、只能用一种云计算方式、只能用一种快递电子面单的公司并不是拼多多。依仗面单优势，要求所有ISV服务商的服务器必须全部放在自己云计算平台的公司也不是拼多多。依仗行业订单优势，在昨日陆续向“四通一达”等物流快递公司派驻数据监控组，要求将所有非自身体系的其他电商面单数据全部回传的公司还不是拼多多。

3、问渠那得清如许，雏凤清于老凤声。拼多多公司尚无能力也无动机去按照爆料方所云对“商家发送快递”实施“二选一”，但公司有勇气打破行业垄断，给天下所有商家以自由选择的权力，“让天下真正没有难发的物流”;有决心捍卫商家与消费者的数据安全，“让天下没有真正打击不了的虚假发货”。

4、拼多多平台今日全天物流快递秩序井然，发货顺畅，就如往日一样。