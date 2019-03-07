“扫一扫”分享到微信

动态

苹果三方辟谣iPhone第三方电池可保修：假的，一切以官网为准

2019-03-07 16:29 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

苹果、iPhoneSE (2)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，一则“iPhone第三方电池可保修”的消息引发网友热议。爆料者系国外一家名叫MacRumors的媒体。该媒体称从苹果内部获得可靠消息，今后安装第三方电池也可享官方维修。并称“指南于周四( 3 月 7 日)生效，应该适用于全球”。

梨视频向苹果中国区客服、苹果香港区客服、售后维修门店三方面求证发现，这一消息不实。苹果三方均表示第三方电池无法保修，一切应以官网通知为准。

以下是苹果三方回应原文：

苹果中国区客服：“在我们官方是没办法获得维修的”。

苹果中国香港区客服：“首先，第三方的信息我们不能保证它的准确性，如果你的设备电池是第三方，设备肯定经过一个私拆的行为，如果经过私拆行为，这个产品就不符合我们Apple有限保修政策，可能就不会给您进行检修。针对这些维修检修的更新，我们建议以我们Apple官网显示的更好、以我们官方说的为准。”

苹果售后维修门店：“第三方电池，无法保修。我们暂时没有接到这个通知”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

小米 小米集团 小米AIoT战略委员会 小米成立AIoT战略委员会

小米集团发布任命文件 小米AIoT战略委员会正式成立

· 小米 小米集团 小米AIoT战略委员会
智能手机 全球智能手机出货量

IDC：今年全球智能手机出货量将连续第三年出现下滑

· 智能手机 全球智能手机出货量
环球网

P30 Pro追赶OPPO实现超级变焦？华为:会做新事

· 环球网
环球网

苹果可能不推折叠手机 要带给市场新惊喜

· 环球网
雷神科技 三八节妇女 女装大佬

羡慕三八节妇女放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

· 雷神科技 三八节妇女 女装大佬
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
查看更多
﻿

编辑推荐

羡慕女神放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

[趣咖]· 03月07日

苹果三方辟谣iPhone第三方电池可保修：假的

[动态]· 03月07日

工信部取消国内干线传输网建设项目行政许可事项

[动态]· 03月07日

小米宣布成立AIoT战略委员会 推动战略落地执行

[见闻]· 03月07日

瓜子宣布推出“全国购”业务 实现个人对个人跨区域售车

[见闻]· 03月07日

联想集团回应自媒体谣言：已完成取证 将正式起诉维权

[动态]· 03月07日

摩拜已于2月份搬迁至美团总部

[动态]· 03月07日

保存了50亿张老照片的网易相册要关停了 你备份了吗?

[动态]· 03月07日