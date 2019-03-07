苹果三方辟谣iPhone第三方电池可保修：假的，一切以官网为准

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站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，一则“iPhone第三方电池可保修”的消息引发网友热议。爆料者系国外一家名叫MacRumors的媒体。该媒体称从苹果内部获得可靠消息，今后安装第三方电池也可享官方维修。并称“指南于周四( 3 月 7 日)生效，应该适用于全球”。

据梨视频向苹果中国区客服、苹果香港区客服、售后维修门店三方面求证发现，这一消息不实。苹果三方均表示第三方电池无法保修，一切应以官网通知为准。

以下是苹果三方回应原文：

苹果中国区客服：“在我们官方是没办法获得维修的”。

苹果中国香港区客服：“首先，第三方的信息我们不能保证它的准确性，如果你的设备电池是第三方，设备肯定经过一个私拆的行为，如果经过私拆行为，这个产品就不符合我们Apple有限保修政策，可能就不会给您进行检修。针对这些维修检修的更新，我们建议以我们Apple官网显示的更好、以我们官方说的为准。”

苹果售后维修门店：“第三方电池，无法保修。我们暂时没有接到这个通知”。