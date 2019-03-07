公安部公布“净网2018”成果：下架恶意行为APP3.5万余款

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站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:今日，公安部举行新闻发布会，通报开展“净网2018”专项行动相关情况。在会上， 公安部网络安全保卫局党委书记王瑛玮通报专项行动工作措施和取得的成效。

在打击网络违法犯罪活动方面，全国各级公安机关持续重拳打击各类网络违法犯罪活动，侦破网络犯罪案件 57519 起，抓获犯罪嫌疑人 83668 名。针对当前公民个人信息被窃取、买卖的突出问题，网安部门强化侦查打击，侦破暗网兜售浙江中小学生学籍信息案等案件 5 千余起，抓获犯罪嫌疑人1. 3 万余名;针对黑客攻击破坏活动猖獗、花样不断翻新的情况，网安部门加大攻坚力度，侦破上海华住集团被黑客攻击窃取数据案等案件 2 千余起，抓获犯罪嫌疑人 2 千余名;针对非法利用互联网实施有偿发帖、删帖，甚至敲诈勒索的“网络水军”犯罪团伙，网安部门坚持露头就打，侦破江苏盐城周以江网络水军案等重点专案 50 余起，抓获犯罪嫌疑人 200 余名。

互联网安全监管方面，针对违法有害信息突出的网站及高风险应用服务，组织开展安全监督检查14. 4 万家次，发现整改安全风险、管理问题等134. 6 万处，依法查处相关企业3. 4 万余家次。针对APP违法违规乱象，建立APP分发平台责任监管制度，依法清理下架具有恶意程序、恶意行为的APP3.5万余款。针对网络游戏、网络直播、网络短视频、网络自媒体等重点领域，组织开展集中打击和安全整治工作，全国共摸排纳管相关企业8. 1 万家，与1. 6 万余家签订了安全责任承诺书，依法查处其中违法违规企业 104 家。

清理违法有害信息方面，全国公安机关针对“网络非法偷拍”、“网络诱赌”等网上治安突出问题，开展了 9 次全国性、阶段性、区域性的专项巡查处置工作，共发现清理违法信息 429 万余条，关停违法网站(栏目) 2 万余个，部省两级公安机关对百度音乐、新浪微博、搜狗图片、网易博客、 360 搜索等 365 家传播涉枪涉爆、假证、银行卡、假发票、网络招嫖等违法犯罪信息的网站栏目挂牌督办整治，网上贩卖枪支、爆炸物、管制刀具、毒品、公民个人信息等重点违法信息数量同比下降约30%。