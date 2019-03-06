YY欢聚时代董事长李学凌：收购BIGO后将专注全球化和人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息：近日，YY欢聚时代宣布完成对海外视频社交平台BIGO (BIGO Technology Pte. Ltd.)的全资收购。在本次交易中，YY收购BIGO余下的约68.3%的所有已发行和在外流通的，由其他股东持有的股份，其中也包括欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌持有的BIGO股份，总交易额约14. 5 亿美元。

今日，欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌发表内部信表示，YY和BIGO在中国和海外的强势业务的结合，将帮助我们创造更高质量的直播内容，扩大国际影响力，并为我们的全球用户社区提供世界一流的用户体验，从而使YY成为世界领先的视频社交媒体平台公司，公司将专注全球化和人工智能。

谈及人工智能战略时，李学凌表示，YY收购BIGO后，在人工智能方面未来双方团队将互助赋能，逐步融合，实现资源与经验优势互补，打通数据积累，从而使公司的人工智能水平提升到一个新台阶。未来在人工智能方面主要包括四个方向：内容理解智能化、内容推荐能力、产品自动化测试及公司数字化管理。

资料显示，BIGO于 2014 年在新加坡成立，是一家高速发展的全球科技公司，公司基于强大的技术实力，在全球的直播、短视频等泛娱乐和社交领域处于优势地位。旗下拥有包括全球领先的直播平台BIGO Live，和全球领先的短视频社交平台LIKE，及其他多款社交APP产品。

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