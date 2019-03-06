“扫一扫”分享到微信

动态

YY欢聚时代董事长李学凌：收购BIGO后将专注全球化和人工智能

2019-03-06 11:48 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息：近日，YY欢聚时代宣布完成对海外视频社交平台BIGO (BIGO Technology Pte. Ltd.)的全资收购。在本次交易中，YY收购BIGO余下的约68.3%的所有已发行和在外流通的，由其他股东持有的股份，其中也包括欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌持有的BIGO股份，总交易额约14. 5 亿美元。

今日，欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌发表内部信表示，YY和BIGO在中国和海外的强势业务的结合，将帮助我们创造更高质量的直播内容，扩大国际影响力，并为我们的全球用户社区提供世界一流的用户体验，从而使YY成为世界领先的视频社交媒体平台公司，公司将专注全球化和人工智能。

谈及人工智能战略时，李学凌表示，YY收购BIGO后，在人工智能方面未来双方团队将互助赋能，逐步融合，实现资源与经验优势互补，打通数据积累，从而使公司的人工智能水平提升到一个新台阶。未来在人工智能方面主要包括四个方向：内容理解智能化、内容推荐能力、产品自动化测试及公司数字化管理。

资料显示，BIGO于 2014 年在新加坡成立，是一家高速发展的全球科技公司，公司基于强大的技术实力，在全球的直播、短视频等泛娱乐和社交领域处于优势地位。旗下拥有包括全球领先的直播平台BIGO Live，和全球领先的短视频社交平台LIKE，及其他多款社交APP产品。

 yy (2)

图片版权所属：站长之家

12下一页

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

软银 软银愿景基金 软银愿景基金贷款

软银旗下愿景基金贷款30亿美元 以帮助弥补交易资金缺口

· 软银 软银愿景基金 软银愿景基金贷款
美的 美的集团

美的集团首次实施回购公众股份 斥资近4900万元

· 美的 美的集团
福布斯2019全球亿万富豪榜 福布斯全球亿万富豪榜 福布斯2019全球亿万富豪榜 福布斯全球亿万富豪榜

福布斯2019全球亿万富豪榜：贝索斯蝉联榜首 马化腾进前20

· 福布斯2019全球亿万富豪榜 福布斯全球亿万富豪榜 福布斯2019全球亿万富豪榜
蔚来 蔚来财报

蔚来2018财年净亏损233亿元 全年交付ES8 11348辆

· 蔚来 蔚来财报
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
苏宁 苏宁手机 折坏险 折叠屏手机折坏险 折叠屏手机 原创

苏宁推折叠屏手机折坏险 华为Mate X折起来不心疼

· 苏宁 苏宁手机 折坏险
小米9 王源定制手机壳 雷军 小米 网络营销

小米9推王源定制手机壳、主题及语音 粉丝：雷总，你懂我

· 小米9 王源定制手机壳 雷军
查看更多
﻿

编辑推荐

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

[趣咖]· 03月06日

沪江网校否认全部裁员：消息不实，不存在对赌协议

[见闻]· 03月06日

趣头条宣布扩招2000+员工 并将提供6亿股权激励

[见闻]· 03月06日

各大电商平台 iPhone XS 系列再降价，降幅最高达 2300 元

[见闻]· 03月06日

微软面向所有Windows 10 Mail用户开放Dark主题

[动态]· 03月06日

苹果注册了 PrivacyIsImportant.com 域名，尚未使用

[见闻]· 03月06日

交通运输部部长谈网约车:支持创新，但安全是底线

[动态]· 03月06日

微信上线“好物圈”功能 可为朋友推荐商品

[见闻]· 03月06日