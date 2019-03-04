钉钉发布未来校园、千校计划 赋能10000名未来校园管理者

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站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:昨日，钉钉召开“未来校园教育发展峰会”。会上，钉钉CEO陈航发布了“钉钉未来校园”解决方案，并启动“千校计划”，在全国范围内协助 1000 所学校打造“未来校园”示范园区，助力中小学校园教育数字化转型。

陈航表示，“未来校园”解决方案，目的是通过五个在线(组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线)帮助学校实现全面数字化转型，打造属于学校自己的数字化运营管理平台，让学校的数据不再是一个个孤岛，通过钉钉平台进行沉淀，让学校具备大数据处理和决策能力。

钉钉未来校园解决方案还包含全系列智能硬件产品，覆盖了校园安全、智能教室、家校共育等各个环节。比如人脸识别、一键云打印、无线投屏、智能会议室、智能大屏等，通过智能物联技术，保障校园安全，并让教职工的日常工作更加高效。针对学生，钉钉也提供了电子班牌、校园电话、校园支付、智能体检等产品。

此外，在“千校计划”方面，钉钉将在全国范围内协助 1000 所学校打造“未来校园”示范园区，所有有志于数字化转型的学校均可报名，钉钉将平均为每一所学校培养 10 名未来校园数字化管理师，总计将赋能 10000 名未来校园数字化管理者。