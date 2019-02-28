A股大涨！支付宝股票小程序访问量同比上涨30倍

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站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:猪年开市以来，A股的涨势可谓气贯长虹，两市成交连续突破万亿，上证指数也回到了 3000 点附近。大批新增个人投资者涌入，这种普遍乐观的情绪还直接反应在了投资者对小程序的应用上。支付宝小程序今日披露，随着A股大热，支付宝平台上股票类小程序的访问量、访问人数以及访问时长，同比上月均出现大幅上涨。

支付宝平台上的股票小程序主要提供股票涨跌预测、股票组合推荐等周边服务，不涉及具体的开户和交易。支付宝小程序团队表示，股票类小程序的访问涨势持续了整个二月，大部分小程序的涨幅都达到了三四倍。其中一款取名为“金贝塔股票组合”的支付宝小程序，访问人数和访问次数更是创下了月同比上涨 27 倍和 30 倍的新纪录;另有一款寓教于乐性质的模拟交易类小程序还因为新增用户数过多，系统无法负荷，不得不临时下架，加紧升级。

支付宝小程序团队提醒，股市有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现，这些股票小程序提供的数据仅供参考，不建议把这些数据直接作为投资决策意见。

图说：某支付宝股票小程序访问涨势图

有业内人士表示，支付宝长期以来在金融、转账等交易相关业务上建立的“安全”品牌印象，再加上芝麻信用等差异化能力，让很多涉及金融、交易、租赁等商业活动的小程序有了天然的信任背书，用户更容易接受。不管是这次A股上涨带火支付宝股票小程序，还是去年《我不是药神》带火支付宝保险小程序，其实都证明了这一点。

“移动互联网现已进入超级APP+小程序的新时代，在流量红利枯竭的大背景下，全面拥抱小程序才能抓住新一波红利。支付宝是全球最大的非社交类app，已迈入 10 亿用户时代，并持续在国内、海外市场处于强劲涨势。相比微信小程序生态逐渐固化的‘2/8’格局，入场较晚的支付宝小程序生态还有巨大的价值挖掘空间”。

支付宝小程序是支付宝从支付工具走向场景平台的重要技术载体，据官方披露，截止 1 月 28 日，支付宝小程序应用数为 12 万，总用户数为 5 亿，日活跃用户数突破2. 3 亿。通过首页下拉入口进入小程序收藏的日人均打开次数为 4 次。