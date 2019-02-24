微信：低俗有害内容和诈骗行为是被拒绝的

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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息：日前，微信派官方公众号发文称，有两样东西，是被微信公众号拒绝的，分别是低俗有害内容和诈骗行为。

在低俗有害内容方面，微信表示包含“污”“丧”文化在内的低俗和虚假夸大内容，伤害了用户审美与阅读体验，影响了平台内容生态健康。 2019 年至今，微信已经封禁及处理发送色情暴力类内容的帐号 966 个，删除相关文章 2267 篇;封禁及处理发送低俗类内容的帐号 36556 个，删除相关文章 73318 篇;封禁及处理夸大误导、标题党类的帐号 3070 个，删除相关文章 3447 篇。

在诈骗行为方面，2019 年春节期间，平台发现并重点打击了以下企图诈骗的行为：

01双倍红包返利活动诈骗

春节期间，部分公众号以新春回馈粉丝的名义，向用户推送虚假的双倍红包返利活动的外部链接。这些外部链接以不同节日为由头，声称充值红包后可获取翻倍红包，并先以低额度的红包返现欺骗用户，在用户充值高额红包后不再返现。

微信公众平台快速发现这一诈骗形式，封禁两百余个违规帐号。在这里，派爷也提醒大家，没有免费的午餐，对于一些白送钱的返利活动，需要提高警惕。如果是打着知名企业名义举办的，需先辨别是否为官方真实活动，避免上当受骗。

02仿冒银行诈骗

诈骗团伙通过短信的方式，以用户信用卡逾期名义，通过客服将用户引导至仿冒的银行公众号上进行扫码支付，而收款方实际与银行无关。

在今年 1 月，微信公众平台已发现并全平台排查此类违规帐号，封禁数十个有诈骗行为的仿冒帐号，对上百个公众帐号所使用的银行头像或昵称进行清除。

接下来，微信会进一步对此类违规帐号加强筛查及处理，也提醒大家警惕此类骗局。



