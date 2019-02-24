继裁员15%后 滴滴宣布将减少员工生日礼物等各项福利

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息：继 2 月 15 日滴滴CEO程维宣布公司将做好过冬准备，整体裁员比例占到全员的15%，涉及 2000 人左右。 滴滴今日再度发布通知称，在确保日常工作正常运转的前提下，严格控制各项費用支出，将于 2 月 25 日起减少员工福利。



根据滴滴方面的通知显示，减少的福利包括：取消全员宵夜及茶水间零食;取消员工生日礼物，减少周年礼物品类;取消工位健身及外部合作健身房；减少员工俱乐部经费等多项福利。

以下为通知全文：

关于控制开支、减少浪费的通知：

各位亲爱的小桔子，为了更好地节约内部费用，提高内部效率，即日起公司将在确保日常工作正常运转的前提下，严格控制各項費用支出。倡议大家一起节约资源，减少浪费。我们将对部分员工服务作出如下调整：

具体到整如下：

1. 取消全员宵夜及茶水间零食，茶水间日常茶品減少。同时，为满足同学们对零食饮品的多种需求，行政部会调整零配售卖机品类。日常21： 00 后也会在茶水间准备适量充机类小食品，有需求的同学可以自取。

2. 大型办公区下午茶水果形式调整为每周二、四下午自取(大区根据实际情况安排)。同时，滴滴餐厅的“桔果”会陆续上线水里售卖，空间允许的办公区会增设水果售卖机。

3. 调整“全员运动计划形式”。取消工位健身及外部合作健身房。同时，为了支持同学们强身健体的需求，行政部会开设有针对性的收费运动课程，提高自有健身房利用率，并洽谈优质健身机构团购价格。

4. 取消啡厅、员工餐厅补贴，部分单品价格会有小幅上调，同时，会持续保证餐品质量，根据同学们的喜好调整售卖方案，确保就餐体验。

5. 取消员工生日礼物，减少周年礼物品类。同时，在生日和周年结点，会通过邮件发送祝福贺卡，也会有周年徽章以及3、 5 周年特别纪念品为大家准备。

6. 减少员工俱乐部经费，提高俱乐部更加合理高效的利用经费资源。

7. 减少家庭日、节假日，运动联赛等内部员工活动及福利。

8. 办公用品及便利服务料将进行种类精简和调整，满足基本办公需求。

9. 办公位布局将有所调整，人均工位面积，休闲区等公共资源相对减少，部分功能区暂时取消，实现办公低能耗运行，提升空间资源综合利用率。

10. 职场摆渡车会减少投入，保证基本乘车需求。同时，也会持续优化乘车路线，时间及频次，均衡乘车体验。公共资源利用最大化。

以上调整将于 2 月 25 日执行。调整项目可能会在短期内影响大家的体验和感受，但希望大家能够理解，这些举措也是倡导小桔人为了公司更长远的发展共同努力。

同时，我们也开设了意见反馈通道，大家对于福利调整有任何意见或者建议，都欢迎发邮件到反馈邮箱，邮箱地址：fankui@didiglobal.com谢谢。