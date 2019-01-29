微信安全团队发布打击网络诈骗公告：目前已封禁6000多个诈欺账号

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:今日，微信安全中心发布了关于进一步加强打击网络诈骗行为的公告，截至目前，根据用户投诉提交证据，微信共计对 6000 多个确认欺诈帐号进行了封禁帐号处罚，并对 2000 多个确认欺诈微信群进行了限制群功能(封群)处理。



此外，微信安全团队不仅会对确认欺诈帐号进行封禁处理，还会继续挖掘作恶团伙，打击处理恶意拉人、组织欺诈骗局号及恶意收款号。

以下为官方公告全文：

网络诈骗严重影响微信用户的合法权益，破坏平台绿色健康的生态环境。一直以来，微信对涉嫌违法违规行为始终保持坚决处理、严厉打击的态度，对网络欺诈行为更是绝不姑息：

结合用户投诉、联合各个团队，我们研发了微信反欺诈模型：通过安全提醒与实时打击的双向结合，对用户遇到的可疑欺诈行为即时进行安全提醒;并对确认欺诈帐号依据其违规程度进行功能限制、帐号封禁，对确认欺诈支付账户进行冻结等多种处理手段，努力全面覆盖并解决这一网络恶意顽疾。

在近期，微信安全团队也加强了对欺诈行为的打击治理。

截至目前 ——

根据用户投诉提交证据，我们共计对 6000 多个确认欺诈帐号进行了封禁帐号处罚，并对 2000 多个确认欺诈微信群进行了限制群功能(封群)处理，后续仍将加强处理。

部分被处理“微信帐号”示例

此外，微信安全团队不仅会对确认欺诈帐号进行封禁处理，还会继续挖掘作恶团伙，打击处理恶意拉人、组织欺诈骗局号及恶意收款号。

日前，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，从 2018 年 12 月起到 2019 年底，在全国范围内组织开展为期一年的新一轮打击治理电信网络违法犯罪专项行动。微信安全团队也会进一步全方位加强线上的打击对抗，对涉嫌违法犯罪的证据线索，我们将提交公安机关进行处理。自 2018 年以来，腾讯守护者计划安全团队积极配合公安机关开展窝点挖掘、专案专项等工作，共协助公安机关破获各类案件 145 件，抓获人员超过 3200 人。

安全中心也提醒广大用户：春节将至，欺诈骗局多发，诈骗分子为了“冲业绩”，不断更新技术手段，翻新各类套路，严重危害用户财产安全。请大家务必提高警惕，谨防以下各类多发欺诈：

▹ 贷款类诈骗：此类诈骗类型包含网上贷款诈骗、网上办理信用卡、信用卡提额等， 骗子以大额度，低利息，对征信没有要求等幌子，大肆吸引受害人前往咨询借款。之后就以放贷前需要各种手续费、保证金、补充银行卡流水等借口，要求受害人转账汇款，导致不少人上当受骗。

▹ 兼职刷单类欺诈：指骗子以工作轻松并提供高额报酬为诱饵，骗取用户缴纳入职押金或通过虚假刷单、虚假推广返现等手段骗取钱财的一种诈骗手法。

▹ 陌生人交友类欺诈：是指骗子将微信帐号伪装成“美女”形象，以婚恋为诱饵制造网恋假象，编造“生病、去见面时的车费、生日礼物、提亲费”等借口骗取受害人钱财。

▹ 冒充亲友领导：骗子通过非法手段获取受害人信息后，盗用受害人亲友、领导身份，使用电话或者聊天软件主动联系，获取信任后用各种借口诱导受害人转账。

▹ 冒充公检法诈骗：骗子利用国家执法机关的威信和群众对法律的敬畏心理，以受害人涉嫌洗黑钱、身份被盗用于电信诈骗、拐卖儿童等借口，要求受害人在电话中配合警方调查，让他们转款到所谓的“安全账户”以证清白。

▹ 民族资产解冻诈骗：骗子通过捏造名人身份、假冒国家机关，散布伪造的所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。这种欺诈牟利模式，严重损害用户利益，国家对此类行为已明令禁止。

面对诱惑，用户需时时提醒自己“天上不会掉馅饼”，保护好自己的财产安全。也请广大用户珍惜自己的微信帐号使用权，不要参与任何形式的欺诈活动。

为共同维护绿色健康的网络生态环境，我们呼吁用户积极举报网络欺诈行为，如果你在微信平台上发现网络欺诈行为，可通过客户端和腾讯 110 小程序进行举报，核实证据后我们将及时进行处理。