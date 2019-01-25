小米回应柔宇科技炮轰：双折叠手机是由小米自主创新研发

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息：1月23日，小米总裁林斌在微博展示了小米的首款折叠屏手机，并且表示这也是全球第一台双折叠手机。

随后，柔宇科技副总裁樊俊超对此评论称，小米双折叠手机是买的别人尚未量产的概念柔性屏幕和概念机，小米宣称的“攻克了柔性折叠屏技术”是公然造假。

此外，柔宇科技CEO刘自鸿也在微博声援樊俊超称：“人不犯我，我不犯人，人若犯我，虽远必诛!”

针对柔宇科技的炮轰，今日小米发布声明回应称，这款手机的柔性折叠屏本身是小米和供应链合作伙伴联合开发的成果，除了屏幕之外还涉及结构、堆叠、元器件定制、交互设计、系统适配等诸多关键创新领域。上述方面都是小米自主创新研发的结果。

此外，小米还表示，折叠手机小米不是第一家，但能够做到双折叠小米的确是行业首家。并且无法理解同业内有人为何罔顾业内常识，悍然碰瓷、误导公众。

以下为小米声明全文：

小米双折叠手机是小米自主研发的创新产品。这款手机的柔性折叠屏本身是小米和供应链合作伙伴联合开发的成果。而且折叠手机的柔性折叠屏幕是非常重要的关键组件，但屏幕之外同样还涉及结构、堆叠、元器件定制、交互设计、系统适配等诸多关键创新领域。而在小米双折叠手机中，上述方面都是小米自主创新研发的结果。

所以，并非供应链能够提供折叠屏幕就能马上形成折叠手机，这是对产品研发的误解和不专业。小米双折叠工程概念机的屏幕供应商也并非传言所说的LG，所谓“供应链拿来的机器刷MIUI”的无稽之谈纯属谣言。

折叠手机小米不是第一家，但能够做到双折叠小米的确是行业首家。双折叠、单折叠和全打开都会让柔性屏幕处于不同的形态，承受不同的应力。如何在整机设计，转轴设计上尽可能的保护好屏幕，是整机设计难点之一。 小米双折叠手机从十几种设计中，反复实验验证，才有了比较好的解决方法。

每一款划时代的创新产品都源自于上游供应链厂商和终端厂商共同倾注的大量研发心血。产业链不同环节述业虽然有专攻，但协同倾力研发，才能为用户提供真正优秀的产品和体验。

我们无法理解同业内有人为何罔顾业内常识，悍然碰瓷、误导公众。折叠屏手机是业内共同关注的热点创新方向，市场很大，真正专注研发，才能推动创新竞争共同进步;也只有真正专注研发，拿出更优秀的产品，才能赢得尊重。