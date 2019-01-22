滴滴出行发布春运公告：成立春节安全工作指挥部 程维柳青任总指挥

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站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:随着春节假期越来越近，这对打车市场将造成一定影响。为此，滴滴出行今日发布春运公告称，成立春节安全工作指挥部，程维、柳青任总指挥，要求各个部门、各地分公司严格落实春节安全生产保障措施和企业安全生产主体责任。



公告还称，将提前 12 小时通过司机端推送极端天气预报，方便司机结合实际情况判断是否出车，同时也将向乘客发送相应提醒，以便提前安排出行计划。

公告提醒，为保护司乘双方安全和利益，请在App内完成叫车和付款流程。如需替他人叫车，请使用App端内“代叫”功能，输入实际乘车人手机号以确保其使用线上安全功能。

以下为滴滴出行官方春运公告：

自本周起，全国为期 40 天的 2019 年春运( 1 月 21 日至 3 月 1 日)正式开始。为全力做好春运安全出行保障工作，为广大用户提供平安顺畅的出行服务，滴滴出行集团安全委员会组织各部门相关力量，针对各地区节日出行特点，积极配合主管部门，部署春运安全保障计划，扎实做好各项保障工作：

1. 成立春节安全工作指挥部，程维、柳青任总指挥，要求各个部门、各地分公司严格落实春节安全生产保障措施和企业安全生产主体责任。各级负责人、区域负责人、客服团队、应急处置人员实行 24 小时轮岗值班制度，全力保障春运期间高效应答并妥善处置各类紧急事件;

2. 主动响应、积极配合各地交委等政府部门，做好春运安全汇报工作 。积极配合各地公安机关，坚决打击违法犯罪行为，警方调证对接工作组7X24 小时待命，保护司乘安全;

3. 持续关注各地天气动态，针对冰冻、严寒、大雪等恶劣天气制定应急预案。提前 12 小时通过司机端推送极端天气预报，方便司机结合实际情况判断是否出车，同时也将向乘客发送相应提醒，以便提前安排出行计划;

4. 持续通过线上、线下多渠道帮助司机学习、掌握安全知识，定时提醒司机注意休息，防止疲劳驾驶。司机需完成相应学习和考核，通过出车前人脸识别和接单间隙的随机进行人脸识别抽检，才可继续接单。伴随返乡、回城需求增长，平台将持续加强对长距离订单的安全监护，并针对夜间异常停留、路线偏移向用户发送提醒;

5. 为保护司乘双方安全和利益，请在App内完成叫车和付款流程。如需替他人叫车，请使用App端内“代叫”功能，输入实际乘车人手机号以确保其使用线上安全功能。如遇线下交易或违规加价要求，用户可予以拒绝并向平台反馈。核实后，平台将依据平台规则及具体情节对违规者进行处罚。

平台提醒广大司机和乘客，在春运期间提升出行安全意识，及时更新滴滴出行App和滴滴车主App版本，以确保使用更全面的线上安全产品功能。不超员乘坐，不携带易燃易爆等危险物品乘车。寒假期间，请广大家长关注未成年乘车安全，未成年乘坐网约车，须由监护人陪同。醉酒乘客乘坐网约车，请与清醒亲友同行。

春运期间，平台将迎来新一轮出行需求高峰，可能会影响大家的出行体验，用户打车成功率可能未达到预期，我们会竭尽全力保障运力，也恳请大家谅解并提前合理安排出行。同时，请在出行前查阅“乘车安全须知”，了解滴滴出行App安全功能，添加紧急联系人，并向亲友分享行程信息。

春节出行，回家团圆，安全第一。恳请乘客和司机在行程中相互尊重包容，感谢大家的配合与支持，希望大家与滴滴携手努力，共同保障春运期间平安顺畅出行。 2019 年春节即将来临，滴滴祝广大乘客和司机新春快乐。

滴滴出行

2019 年 1 月 22 日