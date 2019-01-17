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App Annie公布全球月活前十App，支付宝登顶非社交App榜首

2019-01-17 18:17 稿源：站长之家  0条评论
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支付宝 (2)

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息：近日，市场研究公司App Annie发布了《2019移动市场报告》，报告公布了2018年全球综合月活跃用户数排名前十的App，社交巨头facebook独占4席，国内的阿里、腾讯各占2席。作为榜单中为数不多的非社交类App，支付宝、淘宝分别排名第7、第8位，为非社交App排名最高。

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(数据来源：App Annie《2019移动市场报告》)

在全球移动互联网流量红利收窄的大背景下，淘宝和支付宝作为非社交类App入榜，体现了阿里巴巴数字经济体的协同效应，以及两者在技术、场景和服务方面投入布局的拉动效应。

以支付宝为例，随着移动支付在下沉市场进一步普及，支付宝正在将线下数千万的小微商家发展成为“码商”，并打通了阿里巴巴1688为其提供进货渠道。同时，支付宝力推小程序、生活号等开放产品，吸引商家在支付宝上提供更多个性化服务。典型服务如共享单车哈啰出行，用户打开支付宝扫二维码，即可享受免押骑行。此前，支付宝宣布全球用户数已超10亿。

国内第三方研究机构QuestMobile发布《移动网民习惯变迁报告》同样显示，得益于“移动+服务”已渗透进生活方方面面，支付宝月活用户在2018年11月已超6.5亿，且仍保持了50%以上的高速增长。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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