李斌赢了！何小鹏回应赌局：赌输了也高兴

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站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:去年 8 月，李斌和何小鹏打赌，在 2018 年年底前，不到 12 月 31 日，蔚来肯定能交付一万辆。 10 日，蔚来宣布截至 2018 年 12 月 31 日，蔚来ES8 累计交付 11348 辆。李斌最终以一千多台车的优势，过了 1 万台的产能大关，赢了与何小鹏的赌局。

对此，昨晚小鹏汽车董事长何小鹏发布微博和朋友圈称，恭喜蔚来和李斌，虽然赌输了，但还是很高兴。会按照赌约付一辆ES8 顶配的购车款，很快会到账。李斌也在朋友圈留言称，“等小鹏G3 交付超过 1 万辆的时候我也送一辆G3。”

以下为何小鹏微博全文：

恭喜蔚来和李斌在 2018 年交付超过 1 万辆，这说明造车新势力是有足够战斗力和自我成长加速度的。虽然赌输了，但还是很高兴，新造车的头部企业已经证实了可以造出好车和可以一定规模的销售和全国交付能力，也给小鹏汽车开了个好头。按照和李斌的赌约，如果我输了就付一辆ES8 顶配的购车款，很快会到账，要赶在年会前。小鹏汽车现在交付势头良好，希望也可以早日实现一万辆的交付，今年将是规模交付年，大家继续加电!