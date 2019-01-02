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女大学生70余平台贷款 欠20多万吓哭父母

2019-01-02 17:04 稿源：站长之家  0条评论
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校园贷

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:近年来，大学生不良校园贷的事情时有发生。据澎湃新闻消息，近日，河南一女大学生小谢因在 70 余个平台贷款欠下 20 多万巨款引发网友关注。

据介绍，小谢出生在一个普通家庭，父母年薪也就 4 万元。家里每个月都会给她 1000 元左右的生活费，但 2015 年 5 月份，急需用钱的她因家里还没给生活费于是就在贷款平台借了一两千元。她本以为几十元的利息不算太高，于是陆续借了六七次，每次借两三千元，直到平台提示借款额度已用完。

为了还这个平台的钱，她又在别人的介绍下向其他贷款平台借钱用于还钱。然而，拆了东墙补西墙，窟窿却越来越大了。到快毕业了，小谢发现自己欠下了二十多万元，无力偿还的她最终选择告诉家人。

小谢的父母知道后跟亲戚朋友借了钱，然而还了十多万还有八九万。现在小谢的父母每晚都会接到催款电话，他们表示很绝望。小谢手机通讯录里的 300 余个亲朋好友也纷纷遭到了电话“轰炸”。最后，只好选择报警。

对此，网友议论纷纷。有网友认为，欠债还钱，天经地义。这位女大学生应该为自己的虚荣心承担恶果。不过也有人认为，虽然小谢的行为不对，但“套路贷”是违法的，超出年息24%无需支付。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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