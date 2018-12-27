瑞幸咖啡回应亏损超8亿:前期亏损符合预期，已提前完成年度目标

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站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:早期大额补贴抢占市场对于互联网创业公司来说是再寻常不过的事情。然而，从小黄车目前的状况来看，大家对于这种获客模式产生质疑。

据 21 世纪经济日报消息，不久前完成 2 亿美元B轮融资的行业新秀瑞幸咖啡的财务数据随之曝光。今年前三个季度，瑞幸咖啡总销售收入3. 75 亿元，毛利润为亏损4. 33 亿元，净亏损8. 57 亿元。

对此，官方反应颇为淡定，并表示预期全年会亏更多。瑞幸表示，通过补贴获客迅速占领市场是其既定的战略，前期亏损符合预期，之后还会继续补贴。

刚开业时，瑞幸咖啡就推出了“充 1 赠2，充 5 赠10”的活动，优惠力度颇大，吸引不少用户购买咖啡券。而现在，补贴还在继续，不过力度稍微减弱，变成了“充 2 赠1，充 5 赠5”。

中国食品行业分析师朱丹蓬认为，对于用户火获客成本高达 300 元每人的新零售行业来说，成本不足 80 元每人的瑞幸咖啡已经算不错的了。

据瑞幸咖啡官微日前公布，截至 12 月 25 日，瑞幸咖啡已经提前完成了在全国开设 2000 家直营门店的年度目标，付费用户超 1200 万，卖出咖啡超过 8500 万杯。可见其培养用户消费的策略目前见效还是不错的。