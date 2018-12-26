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人均130万年终奖！美国电子烟公司巨额年终奖让网友看呆

2018-12-26 17:33 稿源：站长之家  0条评论
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钱，盈利

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:2018 年已经接近尾声，又到了互联网公司、初创公司晒年终奖的时候。近日，美国一电子烟公司率先公布了最壕年终奖——人均 130 万美元美元!据说，这笔年终奖相当于硅谷底层码农的 10 年底薪。

究竟是哪家神仙公司这么壕呢?据悉，这是一家名叫JUUL Labs的电子烟初创公司。其在 12 月 20 日被美国烟草巨头奥驰亚集团斥资 128 亿收购之后，估值上升到了 380 亿美元。

于是，该公司管理层决定，要拿出 20 亿美元作为年终奖发放给员工。按照该公司 1500 名员工计算，每人平均能拿到 130 万美元的年终奖。据悉，这笔汇款已经汇入了JUUL Labs的账户，将陆续发放给员工，将以特殊股息的形式发放。

据悉，该公司是目前美国最受欢迎的电子烟，毛利高达75%。不少网友看后纷纷感叹又是别人家的公司系列，调侃称被贫穷一次又一次限制了想象力。更有网友称：这样的公司很有意义，又能挣钱还能帮人戒烟瘾，好事一桩~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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