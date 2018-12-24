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微信7.0怎么更新 微信7.0.0安卓内测版申请方法介绍

2018-12-24 10:44 稿源：站长之家  0条评论
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微信 (6)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:上周，微信迎来了重大更新，正当iOS用户纷纷晒出自己的新版微信界面截图的时候，安卓用户则只能干看着。好消息是， 12 月 23 日，微信发布了安卓微信7.0. 0 内测版，且没有机型和数量限制，想要体验的用户可以下载(复制此链接，在微信中打开即可更新：http://t.cn/E4p77dO)。

更新后的微信从内到外都发生了巨大的改变。首先，开屏动画变成了一朵花，界面UI也发生了很大的变化，无论是图标、状态栏还是聊天列表边框，其颜色都被淡化，“存在感”大大降低。据悉，这一变化意在为用户“心理减负”。

QQ截图20181224102015.jpg

而视频通话也被改成了音视频通话，并新增“时刻视频”等重磅功能。用户点击我的 — 右上角相机按钮，就可以拍摄或上传一段小视频，并可添加文字、配乐、位置信息等。

新版本中，公众号的“点赞”按钮变成“好看”。此外，还新增了“看一看”、强提醒等功能。其中，用户不但可以在“看一看”中浏览朋友点赞的文章，还可以在聊天页面中给你最关心的好友设置强提醒，防止错过好友重要消息。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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