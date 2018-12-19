印度邀华为5G测试 因其综合实力明显大于竞争对手

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站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:虽然在美国主导的西方国家不断针对华为5G技术进行围追防堵，但在利益面前，美国的“小弟”们显然已经做出了理智的选择。

据《印度时报》报道，日前，印度方面已宣布邀请华为参加5G测试。有趣的是，今年 9 月份，印度时报曾称印度电信部门已将华为、中兴等中国厂商排除在政府的5G试验伙伴名单外。如今态度反转或是其权衡利益、理性分析后的结果。

华为作为目前世界第一通信设备厂商，在5G商业合同方面处于全球领先地位。而电信基础落后的印度如果仅靠爱立信、诺基亚这几家供应商，其建设成本将大大提高。而且华为是目前唯一一家拥有端到端网络功能的供应商，加上自有品牌智能手机的综合实力，对于印度当地能够做出的贡献明显大于竞争对手。

对此，华为发声明回应称继续改进软件运营方式，为客户开发可信和安全的解决方案。“我们拥有在印度经商的良好记录，会继续与印度政府和其他行业利益攸关方密切合作。”

据华为副董事长兼轮值CEO胡厚崑透露，目前，华为已获得了超过 25 份5G商业合同，并已出货逾 1 万个5G基站。突破“封锁”后，相信合作的国家会越来越多。