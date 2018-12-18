“扫一扫”分享到微信

动态

联想发布骁龙芯片手机怎么回事？联想Z5 Pro骁龙855版配置如何？

2018-12-18 21:10 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

image.png

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息：    今天下午，联想手机在北京总部举行新品发布会，其新产品联想Z5 Pro 骁龙 855 版备受网友关注。随后，“联想发布骁龙芯片”一词登上百度热搜榜榜单，具体情况又是如何呢?

据联联想官方介绍，联想Z5 Pro 骁龙 855 版搭载高通前不久推出的最新处理器骁龙 855 处理器，7nm工艺2.84GHz主频，最高有12GB超大运存，号称要“打造超越PC的运算性能”。在外观上，选用红黑经典搭配，背壳采用渐变碳纤纹理。

在售价方面，联想Z5 Pro 骁龙 855 版6GB+128GB售价 2698 元;8GB+128GB售价 2998 元;8GB+256GB售价 3398 元;12GB+512GB售价 4398 元，于 1 月 15 日起开启预约， 1 月 24 日开启首销。

此外，联想还发布了联想Z5s，该款手机搭载骁龙710 AIE Turbo处理器，92.6%屏占比微孔屏设计，后置AI变焦三摄，拥有靓彩渐变玻璃机身，4GB+64GB售价 1398 元;6GB+64GB售价 1598 元;6GB+1898GB售价 1898 元。

image.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

证监会 跨境

证监会：严厉打击跨境违法违规行为

· 证监会 跨境
高德地图 帮集团 货车司机

高德与满帮集团达成合作 推出货车司机专属地图

· 高德地图 帮集团 货车司机
B站 二次元文化 二次元社区

B站首次举办国创发布会 推20余部国产动画

· B站 二次元文化 二次元社区
滴滴 滴滴整改 滴滴政策

滴滴公布27项整改方案：鼓励引导司机主动合规

· 滴滴 滴滴整改 滴滴政策
可口可乐 智能手机

一年不碰手机可获10万美元 网友：我想让我奶奶参加

· 可口可乐 智能手机
华为手机 景区对华为手机用户免票

蹭热点？景区对华为手机用户免票 网友：看来我得换手机了

· 华为手机 景区对华为手机用户免票
雷军 李斌 蔚来ES6

赚了！雷军送李斌一部小米手机，竟“换”来一辆蔚来ES6

· 雷军 李斌 蔚来ES6
研招网崩了 研招网崩溃 考研

研招网崩了急坏考生！网友：官方逼我们放弃考研？

· 研招网崩了 研招网崩溃 考研
马云 成功 一带一路

马云：小时候被父亲骂不专业 什么都学却成自己强项

· 马云 成功 一带一路
马化腾是腾讯孟美岐吧 马化腾 腾讯员工大会

马化腾员工大会放飞自我C位出道 网友：这是腾讯孟美岐吧

· 马化腾是腾讯孟美岐吧 马化腾 腾讯员工大会
查看更多
﻿

编辑推荐

思科宣布以6.6亿美元收购光学芯片制造商Luxtera

[外闻]· 12月18日

滴滴要进入汽车制造市场？官方回应：只是媒体自己预测

[动态]· 12月18日

厉害了！华为已获25份5G商业合同 出货逾上万个5G基站

[动态]· 12月18日

联想Z5 Pro骁龙855版正式发布 12GB大运存售价 4398 元

[动态]· 12月18日

马斯克为挖隧道转移资金？Space X投资者纷纷质疑

[外闻]· 12月18日

高德与满帮集团达成合作 推出货车司机专属地图

[动态]· 12月18日

B站首次举办国创发布会 推20余部国产动画

[动态]· 12月18日

滴滴公布27项整改方案：鼓励引导司机主动合规

[动态]· 12月18日