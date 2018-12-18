联想发布骁龙芯片手机怎么回事？联想Z5 Pro骁龙855版配置如何？

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息： 今天下午，联想手机在北京总部举行新品发布会，其新产品联想Z5 Pro 骁龙 855 版备受网友关注。随后，“联想发布骁龙芯片”一词登上百度热搜榜榜单，具体情况又是如何呢?

据联联想官方介绍，联想Z5 Pro 骁龙 855 版搭载高通前不久推出的最新处理器骁龙 855 处理器，7nm工艺2.84GHz主频，最高有12GB超大运存，号称要“打造超越PC的运算性能”。在外观上，选用红黑经典搭配，背壳采用渐变碳纤纹理。

在售价方面，联想Z5 Pro 骁龙 855 版6GB+128GB售价 2698 元;8GB+128GB售价 2998 元;8GB+256GB售价 3398 元;12GB+512GB售价 4398 元，于 1 月 15 日起开启预约， 1 月 24 日开启首销。

此外，联想还发布了联想Z5s，该款手机搭载骁龙710 AIE Turbo处理器，92.6%屏占比微孔屏设计，后置AI变焦三摄，拥有靓彩渐变玻璃机身，4GB+64GB售价 1398 元;6GB+64GB售价 1598 元;6GB+1898GB售价 1898 元。