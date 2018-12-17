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网约车司机生存现状大调查：每天平均开车8小时，月收入不再轻松过万

2018-12-17 16:59 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:曾几何时，网约车司机被网友认为是“月入两三万，睡到自然醒”这样的一个“美差”。然而，当疯狂补贴不再，高收入神话也成明日黄花，网约车司机们现如今的生活状态如何呢?

近日，梨视频对网约车司机生存现状做了一个调查，期间拍摄了十个城市，调查了 60 位司机，了解了一些基本的情况。

据调查显示，目前，国内的网约车司机月收入基本在 3000 以上，做得比较好的可以达到七八千。他们平均每人每天开车 8 个小时，每年行驶超 14 万公里。有人是业余时间兼职赚点外快，也有人全职开网约车，以此谋生。

受到大环境影响，网约车司机再也不是那个轻松过万，令城市白领们都羡煞不已的工作了。不过对于目前的收入，不少网约车司机称是满意的，虽然没有高补贴时期的超高收入，但也够混口饭吃。

谈到自己开车过程中印象深刻的事，有司机称捡过乘客上百亿的合同，有司机与醉酒乘客打 110 报警送其回家。不知不觉中，网约车已经逐渐变为人们日常生活的中一部分，不同的故事每天都在上演。

QQ截图20181217170328.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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