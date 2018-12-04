腾讯发布互联网帐号恶意注册及养号黑产报告 打击黑色产业链

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息: 近日，腾讯公司发布了首份定向剖析黑产源头的《互联网帐号恶意注册及养号黑产报告》，并联合政府、行业等社会各界共同发起了互联网黑色产业共治倡议，号召各方积极联动，共同打击对抗黑色产业链。



报告指出，恶意注册是大量网络犯罪活动的源头黑产。据分析，恶意注册已经形成了上下游分工明确的完整产业链，黑产人员只需要通过卡商和接码平台即可获得手机号和验证码，而接码平台则利用猫池、群控等工具来接受来自互联网平台下发的短信或语音验证码，突破互联网平台的安全防护措施。通过改机工具伪造设备硬件信息，使用动态IP拨号工具等伪造网络环境，并最终利用自动化程序工具，完成整个注册流程。

腾讯方面称，微信安全中心发起的“死水行动”微信恶意号清剿项目成绩显著。 2018 年初，微信上线了注册辅助验证策略。当检测到用户在进行异常注册时，例如批量注册、外挂注册时，会要求用户通过好友辅助来完成此次注册。此举通过消耗黑灰产团伙的注册手机卡等资源，有效增加了恶意注册及养号成本。在持续高压打击下，微信帐号注册量从 2017 年尾开始明显下降;另外，微信中的存量恶意号总量也有明显下降。

腾讯呼吁，希望从用户、立法等层面形成明确机制，更加有力针对打击恶意注册这种违法行为，有效遏制围绕恶意注册的黑灰产发展势头，并最终彻底地解决这个互联网顽疾及诸多恶意产生源头。