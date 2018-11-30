瓜子广告违规被罚 官方：广告语没夸张，已申请复议





图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:因广告语涉嫌夸张缺乏事实依据，日前北京市工商行政管理局海淀分局发布了对瓜子二手车的处罚决定书。处罚书内容显示，瓜子二手车“创办一年、成交量就已遥遥领先”的宣传语缺乏事实依据，与实际情况不符。工商局责令瓜子停止发布违法广告，并在相应范围内消除影响，罚款 1250 万元。

对此，瓜子二手车发布声明做出回应，称其广告语并未夸张，系基于事实的客观表述。因此对该决定提出异议，并已根据法律程序申请行政复议。

以下是瓜子二手车官方声明原文：

首先，感谢政府相关部门的监督，感谢海淀区政府的支持，我们会继续积极与监管部门建立沟通管道，在其指导下确保自身健康稳定的发展，实现企业的社会价值。但针对该决定瓜子二手车也深感遗憾，我们对该决定的定性存有异议。为此，我们已根据法律程序申请行政复议，相信最终会得到公平合理的裁定。

诚信、遵纪守法一直是瓜子二手车的经营前提。我们再次重申，“成交量遥遥领先”广告用语是瓜子基于事实的客观表述。

根据会计师事务所对瓜子成交量的审计结果，结合公开数据： 2016 年，瓜子二手车成交量为19. 5 万辆，高于线下最大的二手车经销商广汇汽车( 9 万辆，二手车业务，下同)，高于线上第二名优信二手车( 13 万辆，2C业务，下同); 2017 年，瓜子二手车以48. 5 万台的成交量超过了全球最大的北京花乡旧机动车交易市场( 45 万辆)、广汇汽车(20. 33 万辆)及优信二手车(28. 4 万辆)、人人车(17. 5 万辆，公开报道)。 2018 年上半年，瓜子的成交量达33. 6 万辆，在中国二手乘用车市场的渗透率达到6.7%，远超广汇汽车(14. 24 万辆)及优信二手车(19. 7 万辆)。瓜子成交量持续占据领先地位。

广告的作用是广而告之，不能最终决定交易。二手车交易的服务链条较长，成交的关键更在于产品体验与服务承接能力的优劣。瓜子二手车没有以与事实不符的广告方式博取眼球的利益驱动，也没有以此方式侵害消费者权益或获取不正当竞争利益。

二手车行业快速发展将对我国汽车消费起到重要的促进作用，我们相信相关部门会本着广告发布所依据的数据、事实以及对行业、对企业推动扶持的态度，给出公平公正的处理意见。

瓜子二手车

2018 年 11 月 30 日