美团涉嫌违规支付遭王海实名举报 可挪用金额近70亿

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站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:职业打假人王海今天在微博发表公开举报信，称美团再次涉嫌违规支付，试图逃避监管以便挪用资金赚取利差。

王海称，自 2017 年美团点评违规支付被举报被中国清算协会责令整改后，美团仍继续非法经营二次清算。因此，王海再次举报美团，要求相关部门责令其终止支付。目前，中国支付清算协会已受理该举报。

以下是王海公开举报信原文：

关于美团网、大众点评网涉嫌非法经营支付业务的举报

举报人：王海

被举报人1：北京三快科技有限公司，

法定代表人王兴

统一社会信用代码：91110108660511594M

注册地址：北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 2 楼507

网站名称：美团网，网址：www.meituan.com

被举报人2：北京三快在线科技有限公司，

法定代表人：王兴

统一社会信用代码：9111010856214410X

注册地址：北京市海淀区北四环西路 9 号2106-030

被举报人3：上海汉涛信息咨询有限公司

法定代表人： 张涛

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢六层601- 02 室

注册号：91310115754770773U

网站名称：大众点评网，网址：www.dianping.com

举报请求：

1，责令被举报人终止支付业务，依法查处被举报人的非法经营行为，若构成犯罪的移交警方处理;

2，根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》对举报人进行奖励;

3，书面告知举报人办理结果，或将行政处罚决定书送达举报人。

事实与理由：

举报人于2018 年 9 月 19 日使用手机号码137*********，登录美团网www.meituan.com手机客户端购买了自助晚餐两份，订单编号：4657606778，后办理了退款。经查询网银交易记录和咨询招商银行热线95555，举报人发现收款人为“(特约)美团点评”，没有显示全称而且银行也查不到全称。

同日，举报人登录被举报人 3 设立的大众点评网www.dianping.com，分别使用微信、Apple Pay、美团支付购买了 3 份自助晚餐， 订单号分别为：微信支付4658656159;Apple Pay 4658654659;美团支付4658654259，银行交易记录均显示收款人为“美团点评”，没有全称。但办理退款后，举报人查询微信账单详情发现收款人商户全称为被举报人 2 北京三快在线科技有限公司。

除去被举报人 2 收取的佣金(技术服务费)，举报人所付款项性质为客户备付金，需由持《支付业务许可证》的第三方支付机构来代收代付。

2017 年，被举报人 1 和被举报人 3 曾利用被举报人 2 收款违反《非金融机构支付服务管理办法》，在没有第三方支付牌照的情况下从事第三方支付结算业务被媒体曝光：《美团支付又遭律师举报，称代收付款业务涉嫌无证经营》 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1577158026949607015&wfr=spider&for=pc。但让举报人惊讶的是上述被举报人不仅明知故犯，还涉嫌有意不以真实的名称和标记欺骗消费者。

《侵害消费者权益行为处罚办法》第六条规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息应当真实、全面、准确，不得有下列虚假或者引人误解的宣传行为：(一)不以真实名称和标记提供商品或者服务;……

据媒体报道， 2016 年 9 月，被举报人 1 和被举报人 3 已完成对第三方支付公司钱袋宝的全资收购，获得第三方支付牌照。《美团点评收购第三方支付公司钱袋宝获得支付牌照》_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/115109137_114885。 2017 年，美团点评已经完成了与钱袋宝的系统整合。

另据美团商家帮助中心介绍，自提结款项目每隔七天商家才能自提结款。故举报人认为被举报人旗下有获得支付牌照的钱袋宝不用，故意违法经营意图逃避监管以便于挪用资金或赚取利差。

美团点评 2017 交易额已破 3600 亿、日均交易额约 10 亿人民币，即便只有七天的账期，也意味着可能被挪用或用于吃利差的资金高达将近 70 亿!

《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发〔2016〕 21 号)提出“非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金，客户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商业银行。人民银行或商业银行不向非银行支付机构备付金账户计付利息，防止支付机构以‘吃利差’为主要盈利模式，理顺支付机构业务发展激励机制，引导非银行支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨” ; 2018 年 6 月，人民银行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》，要求自 2018 年 7 月 9 日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日实现100%集中交存。

三被举报人违反《非金融机构支付服务管理办法》第四十七条规定，任何非金融机构和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务;涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

以上，为避免消费者的巨大金融风险，恳请贵单位依法查处，若构成犯罪的请移交警方侦办。

此致

中国支付清算协会

举报人：王海

2018 年 11 月 12 日