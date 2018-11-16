网信办再约谈今日头条等10家自媒体平台 强调打击“小号”

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站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息: 近期，网信办会同有关部门，针对自媒体乱象，开展了集中清理整治专项行动。 继 12 日约谈腾讯微信、新浪微博后，日前网信办又集体约谈百度、腾讯、新浪、今日头条、搜狐、网易、UC头条、一点资讯、凤凰、知乎等 10 家客户端自媒体平台，就各平台存在的自媒体乱象，责成平台企业切实履行主体责任，按照全网一个标准，全面自查自纠。

网信办要求，各平台立即对平台自媒体账号进行一次“大扫除”，坚决清理涉低俗色情、“标题党”、炮制谣言、黑公关、洗稿圈粉，以及刊发违法违规广告、插入二维码或链接恶意诱导引流、恶意炒作营销等问题账号;同时，要坚持标本兼治、长效治理，采取有力有效措施清存量、控增量，全面清理僵尸号、僵尸粉，修订账号注册规则，改进推荐算法模型，完善内容管理系统，健全各项制度，坚决遏制自媒体乱象。

网信办还指出，自 12 日自媒体乱象集中整治专项行动开始后，一些漏网和逃避监管的自媒体账号主体，或公布“小号”，或跨平台注册“转世”账号。针对这种现象，约谈要求各平台进一步完善“黑名单”制度，平台间要协同行动，绝不允许被处置的问题账号用小号“重生”、跨平台“转世”。









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