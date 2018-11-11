微软收购黑曜石 巨头双十一也忍不住“剁手”

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站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息：今天是双十一，在这个全民“剁手”的特别节日里，就连巨头微软也忍不住“剁手”，买买买了一番。今天，在X018 上，微软正式宣布收购黑曜石工作室和inXile工作室。前者曾推出《辐射：新维加斯》、《永恒之柱》、《无冬之夜2》等知名游戏。后者则是《废土》和《冰城传奇》的开发商。

微软方面表示非常看好这两家RPG游戏开发商的创作能力，于是将其收编麾下。作为微软工作室的一部分，黑曜石和inXile都将获得完全支持和发挥创意的自由，但这也意味着他们的新作将会由Xbox和PC独占。

事实上，这已经不是微软第一次收购游戏开发商。此前微软曾在E3 上宣布收购了 4 家工作室，加上今天公布的两个工作室，其旗下的工作室总数已经增加到了 13 个。为了稳定微软在RPG领域的地位，提高自己的竞争力，微软的收购脚步肯定不会就此停止。

除了上述工作室外，今年他们新组建及收购的工作室还有：The Initiative(由前水晶动力工作室大佬Darrell Gallagher领衔)、Undead Labs(《腐烂国度》系列)、Playground Games工作室(《极限竞速：地平线》)、Ninja Theory(《地狱之刃》、《DMC：鬼泣》)、Compulsion Games(《少数幸运儿》)。