法拉第要求员工无薪休假两月 工厂只剩下10位经理

图片来源图虫：已授站长之家使用

腾讯科技讯 中国科技业人士贾跃亭在美国加州参与创办的电动车新创公司法拉第未来(以下简称“法拉第”)近日再度陷入资金危机，业务发生变数。据外媒最新消息，法拉第的汽车工厂已经要求一些员工强制无薪休假，另外工厂只剩下 10 位经理和总监。

法拉第公司在加州汉福德市租赁了一座被废弃的轮胎工厂，准备在这里生产电动车，目前这座工厂内是否开始安装汽车生产线，不得而知。

据美国广播公司(ABC30)于 11 月 5 日报道，一位法拉第公司汉福德工厂的员工匿名提供了一些爆料。

这位员工透露，法拉第要求在公司工作时间未超过半年的新员工，在 11 月和 12 月进行无薪休假，在这两个月内，休假员工不需要做任何工作，另外在无薪休假期间，员工可以提出失业补偿的申请。

这位员工透露，目前汉福德工厂一共有 60 名员工参与了无薪休假。另外在大约十天前，汉福德工厂的 40 名员工已经被解雇。

汉福德工厂是法拉第谋划的电动车制造基地，法拉第在洛杉矶设有总部，总部是否有员工遭到解雇或者无薪休假，尚不得而知。

上述员工透露，汉福德工厂只剩下 10 名经理和总监。

据报道，之前媒体报道离职的法拉第负责制造的高级副总裁雷德辉(Dag Reckhorn)在一份公开信中表示，对于离开自己一起工作的团队感到很心痛，但是他愿意给帮助法拉第解雇员工的一个基金捐款一万美元。

雷德辉曾经是汉福德工厂的对外代表。

上述基金名为“法拉第未来制造家庭基金”，基金计划筹集五万美元，目前已经筹措了1. 5 万美元。

这一基金的网页提到，基金将会对受到裁员和无薪休假影响的法拉第员工提供财务帮助。

在有关无薪休假的通知文件中，法拉第公司表示，如果公司融到了足够多的资金，则无薪休假的员工重返工作后将会获得两个月工资的补偿，另外公司还会考虑给这些员工提供股票期权，价值相当于一年的薪资总额。

上周，法拉第公司已经对外表示，重新启动新一轮融资，该公司邀请过去的一家投资银行继续充当财务顾问。法拉第的发言人布朗对媒体证实，管理层目前希望融资 5 亿美元，尽快让业务重返正常状态。

几个月前，法拉第公司获得了中国恒大健康集团的投资，外界认为该公司将柳暗花明又一村。然而法拉第和恒大健康的合作突然生变。

最近，中国香港的一家仲裁法庭批准法拉第可以从恒大健康之外的其他渠道进行融资。

和恒大健康的合作变故，再一次引发了法拉第的新一轮高管流失潮，员工也遭到了裁员和无薪休假。

据报道，出现经营困境的电动车新创公司不仅仅有法拉第一家，硅谷已经有一批新创公司面临资金等难题。

在新创公司发展受阻的同时，特斯拉公司的大众款车型Model3 今年成功实现量产，该公司正朝着完成 45 万辆预定订单的目标努力。Model3 也帮助特斯拉在三季度实现了罕见的盈利。

面对特斯拉公司以及传统汽车行业的双重夹击，中国、美国等地的电动车新创公司们是否能够找到一条生路，值得关注。(综合/晨曦)