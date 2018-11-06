北京工商局发布双11消费提示；人人车回应关闭20%城市业务；音集协回应歌曲下架

北京工商双 11 消费提示：先涨后降套路多，维权要及时

据中国新闻网报道，“双十一”网购节即将来临，北京市工商局提示消费者理性消费，“先涨后降套路多，促销规则读仔细”“缴纳定金需谨慎，款项支付要留心”“存证意识不能少，权益维护要及时。”北京市工商局表示，“双十一”各大商家都会有不同力度的促销活动，消费者往往被大幅度的促销吸引盲目购买，忽略了商品的实用性和自己的真实需求，从而造成商品的闲置和资金的浪费。因此建议消费者要理性消费，提前拟定购物单，盲目冲动不可取。

双 11 菜鸟推快递员星计划，日均点评超 220 万条

据亿邦动力报道，昨日，菜鸟宣布，快递员星计划已上线感谢快递员功能，用户可在物流详情就能表达谢意。快递员星计划上线以来，用户用“投票”的方式直接评定服务好坏，目前日均点评超过 220 万条。

人人车回应关闭20%城市业务：调整属于正常运营

据36氪报道，针对人人车关闭20%城市业务，官网“覆盖超百城”被删的消息，昨日人人车对此回应称：“公司运营一切正常，城市数量一直保持稳定，公司在不断加大对城市的投入”。同时，人人车方面表示，会根据业务综合运营进展对覆盖城市进行调整，调整属于正常运营。

音集协回应歌曲下架：KTV经营者应删除未获授权作品

据新京报报道，近日，中国音像著作权集体管理协会向社会发出公告，通知KTV设备和系统服务商(VOD)及KTV经营者删除非音集协管理的部分作品。音集协此次通知歌厅删除侵权使用的音乐电视作品，只是清理和规范曲库的第一步，接下来，还要在渠道上彻底杜绝KTV曲库使用未经授权的作品，以促使更多的权利人入会，同时也能为版权人带来更多的版权收益。

比尔·盖茨：中国将为全球第三波脱贫提供催化剂

据澎湃新闻报道，在昨日的中国首届国际进口博览会上，微软公司创始人、泰拉能源董事会主席比尔·盖茨表示：“中国和印度是全球第二次脱贫浪潮的例子，其中，中国的极端贫困率从66%降到4% 。现在，非洲等地区正在推行第三次脱贫浪潮，中国将成为第三波脱贫浪潮的催化剂。”盖茨认为，中国可以为非洲国家脱贫提供成功经验。”

马云：中国从出口转向进口，这是世界最大的机会

据澎湃新闻报道，在昨日举办的进博会上，阿里巴巴集团董事局主席马云表示：今天对中国的来说是里程碑的一天。中国正从出口转向进口，我们将 8 亿人从贫困中解救出来，中国将会成为进口大国。这是中国最大的挑战，也是世界最大的机会。