ofo回应员工撤离北京总部；快播王欣公开狱中信；福建晋华回应窃取商业机密

ofo回应员工撤离北京总部：租约到期

据新京报报道，针对此前的ofo员工即将陆续搬离位于理想国际大厦的北京总部，从本周五开始已经有员工陆续打包行李的报道，ofo方面在昨日做出回应表示：“我们只是租约到期了要搬到别的地方，哪里有什么“人去楼空”。”

快播王欣公开狱中信：担心与社会脱节，最大收获是看书

据雷帝触网报道，昨日，快播创始人王欣的妻子在微博上首次公开了王欣与其的几封书信。王欣表示，在狱中两年最大的收获是看书，后悔以前看书太少。王欣在信中也担心在监狱待久了会与外界脱节，他说，在这里时间长了就怕与世界脱节了，而我们所处的行业又是变化和发展最快的。

福建晋华回应窃取商业机密：不存在窃取技术行为

11 月 3 日晚间，针对美国出口管制及美国司法部指控福建晋华和联华电子涉嫌窃取美光知识产权和商业机密事件，福建晋华正式回应称，不存在窃取其他公司技术的行为，坚决维护企业的合法权益。

小米： 11 月 6 日召开笔记本新品发布会

据快科技报道，昨日，小米商城官方微博正式宣布， 11 月 6 日14： 00 召开新品直播发布会，发布小米笔记本新品。同时，小米商城公布了一张发布会预热海报，在海报上出现了小米笔记本13.3/15.6 i3 的字样。换句话说， 11 月 6 日发布的新品正是搭载i3 处理器的小米笔记本13. 3 英寸与小米笔记本15. 6 英寸。