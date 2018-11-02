上海网信办依法处理19个违规微信公众号 4个关闭15个停更

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站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息：据上海市互联网信息办公室官方微信公号“网信上海”消息，近日，上海网信办重拳整治自媒体乱象，依法处理了 19 个存在严重违规行为的微信公众号。其中， 4 个公众号因假冒官方机构、造谣传谣等严重违规行为被依法关闭。 15 个账号因违规发布时政新闻信息、曲解教育政策、传播不实信息等被要求停更整改。

上海市网信办负责人表示，将依法依规坚决打击传播虚假谣言信息、无资质发布时政新闻信息等违规行为，坚决整治违背公序良俗、违反道德风尚、“标题党”蹭热点、炒作绯闻隐私、恶意营销、低俗媚俗、斗富炫富等行为，加强网络综合治理，大力净化网络空间，努力为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间。

以下是被关闭和停更的公众号详细名单：

(一) 4 个微信公众号被关闭：

微信公众号“人民监察”(微信号：gh_d71394db713a)

微信公众号“人民法治上海”(微信号：rmfzsh)

微信公众号“没有买卖没有杀害”(微信号：jenice-cui)

微信公众号“世界未解之谜”(微信号：n0451sj)

(二) 8 个微信公众号被暂停更新 30 日：

微信公众号“上海初高中讯息”(微信号：gh_5d26352ff9dc)

微信公众号“侠客岛之家”(微信号：xiakedaozhijia)

微信公众号“升学有道”(微信号：shengxueyoudaoweixin)

微信公众号“上海第一教育”(微信号：shdyjy)

微信公众号“上海升学好帮手”(微信号：shanghai-izhikang)

微信公众号“第一中考”(微信号：dyzhongkao)

微信公众号“魔都升学爆料”(微信号：yxbst-168)

微信公众号“杨行新鲜事”(微信号：YHXXS2016，禁言期： 9 月 28 日- 10 月 28 日)

(三) 7 个微信公众号被暂停更新 15 日：

微信公众号“上海中考”(微信号：shzhongkao1)

微信公众号“上哪学”(微信号：shangnaxue)

微信公众号“千帆育儿网”(微信号：qianfanyuerwang)

微信公众号“相伴升学路”(微信号：x-b-s-x)

微信公众号“上海幼升小指导”(微信号：shanghai-elitebaby)

微信公众号“魔都小升初”(微信号：moduxsc)

微信公众号“上海小升初百科”(微信号：shxscbk)