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京东美妆回应文案：销毁近30万快递箱并道歉

2018-10-31 11:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:30 日，京东美妆因包装纸箱文案涉嫌歧视女性而引发网友热议。其美妆产品的包装纸箱上印有“不涂口红的你，和男人有什么区别”这样的广告语。针对以上不妥文案，京东美妆随后在其官方微博回应并向用户道歉。

京东美妆表示，发现这一错误后，官方已经采取措施更换并销毁近 30 万纸箱，已经发出的 1000 箱则采取补偿用户美妆产品的方式希望获得用户的原谅。

QQ截图20181031114344.jpg

以下是官方回应原文：

今天，京东美妆相关快递箱上出现不妥文案，引发了网友的关注和批评，就此，我们表示最诚挚的道歉!

经初步核查，印有该文案的快递箱约为 300000 箱，有 1000 箱已发出。目前，我们已经采取措施更换并销毁所有未发出的快递箱，力图将不良影响降到最小。对于已收到印有该文案快递箱的用户，我们将补偿每位用户一份美妆产品。

目前，京东美妆业务正处于发展期，此次不当文案完全是没有端正态度，一味追求营销噱头所导致的。我们将会对相关责任人进行严肃处理，完善审核流程，杜绝此类事件的再次发生!

我们尊重每位用户的不同选择，对此不妥文案造成的不良影响，我们再次诚恳道歉，感谢您的支持和理解。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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