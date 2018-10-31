马云致股东信：阿里巴巴从来不为看得见的机会布局

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息：10 月 31 日，阿里巴巴 2018 股东大会将在香港召开。在此之前，马云于 30 日晚发表了 2018 年致股东信，据悉这是马云最后一次以董事局主席的身份致信股东。

在致信股东中，马云回顾了阿里巴巴 19 年间经历过的波折，直言“没有历史性挑战 何来历史性机遇”，“生意难做之时就是阿里兑现使命之时”。这一次，阿里巴巴依然会用新技术、新制造、新型全球化，为中小企业创造新的价值和机遇。

马云表示，新型全球化和新制造将是未来两大机遇，“阿里巴巴从来不为看得见的机会布局，永远只为未来投入。正是因为这样，眼前暂时的风浪和波折，难以伤害我们，因为我们相信，只要为了解决问题而创新，只要创造了真正的价值，一定不缺市场、不缺利润。”

以下是马云致股东信全文：

尊敬的投资者：

感谢你们四年来对阿里巴巴，对我的信任。

这是我最后一次以阿里巴巴董事局主席身份给你们写信。不过，作为阿里巴巴合伙人，股东和创始人，将来的任何时候，我乐意和你们一起探讨任何问题。

此刻我充满骄傲和欣慰，对企业自身的进化来说，企业领导层和组织文化的传承一直是任何企业的最大挑战。阿里巴巴尽 19 年之力建立了独特的人才机制、文化体系和自己的价值观，因为这一切，我们才成为今天的我们;也因为这一切，我们才能在此刻拥有一支属于明天的领导团队。张勇正带领着阿里巴巴的年轻人们展示着他们卓越的商业才华和领导力，未来的阿里巴巴一定会让世界有更多惊喜。

至于我个人，我会投入更多的时间到教育、公益、环保;我一定不会也不能让自己空闲下来。不过，这次，我有足够的时间去挑选几件我自己感兴趣，有趣而且有意义有价值的事。当然，我永远属于阿里巴巴，我感恩阿里巴巴，阿里巴巴未来的每一个重要时刻，我仍然会陪伴它、支持它、为它鼓掌为它加油。

阿里巴巴将永远坚持做一家 102 年的企业，我们不会改变“让天下没有难做的生意”这个使命。为此，我们会一步一个脚印的走近它。在未来 20 年，我们将服务全世界 20 亿消费者，帮助 1000 万家中小企业盈利，创造 1 亿就业机会。在 2019 年阿里巴巴成立 20 周年的时候，能够实现 1 万亿美元的GMV，这个数字是六年之前就已经确定的，现在我们已经离这个目标很近了。

最近，全球经济正在遇到困难，贸易、消费、股市、制造业一切开始变得不确定，中美贸易摩擦也进一步增加了市场的慌乱，阿里巴巴在 19 年间，已经第三次经历这样的全球性的波折，过去的经历告诉我们，这些波折，焦虑，摩擦背后隐藏着巨大的机会，问题是如何改变自己。没有历史性挑战，何来历史性机遇?阿里巴巴是一家善于把握逆境的公司。

生意难做之时，正是我们兑现“让天下没有难做的生意”的使命之时。

今天工业时代的贸易模式和贸易规则遇到了巨大的问题，这恰恰是我们全球化的作为之机。我们在过去三年打造了一个服务于全球中小企业和消费者的贸易体系，正在实现全球买、全球卖、全球付、全球运、全球玩。推动“4T”(Trade、Tourism、Training、Technology)的全球普惠，让全球中小企业、年轻人和女性都能平等便利地参与全球贸易。利用阿里巴巴的技术，经验和资源，能参与建立完善未来全球新型普惠贸易体系，我们感到无比的兴奋。

9 年前阿里巴巴已经转型为一家技术公司。我们在大数据、云计算、人工智能、物联网上的全面布局和准备，正是为中国乃至全球的制造业进行变革打下基础。我们用技术为制造业、零售业、金融业创造巨大价值，过去两年，这个价值已经在零售业显现，在中国，我们用技术让 20 万家零售业门店实现了线上和线下一体，打开了新零售之路。

制造业也在变革，未来的制造业，是制造业和服务业的完美结合，是个性化、定制化和数据化的生产，是整个行业的重生。阿里巴巴不是进军制造业，而是赋能制造业，利用人工智能、区块链和物联网等技术帮助制造业变革，帮助千千万万的制造业企业应对未来的挑战，这是我们和制造业共同的挑战，也是共同的机遇。

阿里巴巴 19 年来建立起来的丰富繁荣的经济体生态系统，我们近 3 万名的科技工程人员，我们强大的运营管理人才和每天层出不穷的创新产品和服务，我觉得阿里巴巴正走在一条前所未有的发展道路上，我们需要的是更加坚定的相信未来，相信自己。

感谢股东们的信任和支持，阿里巴巴从来不为看得见的机会布局，永远只为未来投入。正是因为这样，眼前暂时的风浪和波折，难以伤害我们，因为我们相信，只要为了解决问题而创新，只要创造了真正的价值，一定不缺市场、不缺利润。

明年这个时候，我和你们一样，也是一名阿里巴巴股东。期待那一天，和你们一起，怀着期待、好奇和骄傲，和大家一起，坚持相信!

马云

阿里巴巴集团董事局主席

10.30.2018