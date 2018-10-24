改革开放40年杰出民营企业家名单：马云、马化腾上榜

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站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息： 根据全国工商联官网消息，今天 ，全国工商联举行新闻发布会并宣布了“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”名单。

据介绍“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”的推荐宣传活动于今年 6 月中旬启动。推荐对象是我国各级工商行政管理部门依法注册登记的私营企业出资人中，在改革开放早期创业、知识分子下海、留学人员归国创业、大众创业和万众创新等不同阶段中涌现出的优秀代表。经过层层筛选、严格审定，最终确定了百名杰出民营企业家名单。入选的百名杰出民营企业家，在我国民营经济发展过程中具有标志性意义，社会影响广泛，示范作用突出。

根据名单显示， 阿里巴巴集团董事局主席马云、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾、百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏、北京字节跳动科技有限公司CEO张一鸣、小米科技有限责任公司董事长兼执行官雷军等互联网科技行业大佬均在名单内。

以下为改革开放 40 年百名杰出民营企业家名单(按姓氏笔画为序排列)：

丁佐宏 月星集团有限公司董事长

万 隆 双汇集团董事长

马 云 阿里巴巴集团董事局主席

马化腾 腾讯公司董事会主席兼首席执行官

马有福 青海雪舟三绒集团董事长

王 伟 贵州兴伟集团公司董事长

王 填 步步高集团董事长

王文京 用友网络科技股份有限公司董事长兼CEO

王正华 上海春秋国际旅行社有限公司董事长

王召明 内蒙古蒙草生态环境(集团)有限公司董事长

王传福 比亚迪股份有限公司董事长

王均金 上海均瑶(集团)有限公司董事长

王林祥 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事长

王建沂 富通集团董事局主席

牛宜顺 华勤橡胶工业集团有限公司党委书记

尹明善 重庆力帆汽车有限公司董事长

左宗申 重庆宗申产业集团董事长兼总裁

叶 青 北京叶氏企业集团有限公司董事长

史贵禄 荣民控股集团有限公司董事长

冯小华 广西洋浦南华糖业集团董事长

尼玛扎西西藏宏绩集团有限公司董事长

年广九 “傻子瓜子”创始人

乔秋生 河南黄河实业集团股份有限公司董事长

任正非 华为技术有限公司主要创始人、总裁

刘汉元 通威集团有限公司董事长

刘永好 新希望集团有限公司董事长

刘延云 千喜鹤集团董事长

刘庆峰 科大讯飞股份有限公司董事长、总裁

刘羽桐 甘肃远达投资集团有限公司董事长

刘积仁 东软集团董事长

米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁

汤 亮 奥盛集团有限公司董事长

许连捷 恒安集团有限公司董事局副主席

许家印 恒大集团董事局主席

远勤山 大运九州集团董事长

严 琦 陶然居饮食文化集团董事长

苏志刚 广东长隆集团有限公司董事长

李 飚 海特集团董事长

李书福 浙江吉利控股集团有限公司董事长

李东生 TCL集团股份有限公司董事长兼CEO

李占通 天津大通投资集团有限公司董事长

李彦宏 百度公司创始人、董事长兼首席执行官

李彦群 吉林神华集团有限公司董事长

李振国 九芝堂股份有限公司董事长

李黑记 东岭集团股份有限公司董事长

李湘平 山东东明石化集团有限公司董事局主席

杨宗祥 云南祥丰实业集团有限公司董事长

吴少勋 劲牌有限公司董事长

吴以岭 以岭药业集团董事长

邱亚夫 山东如意科技集团有限公司董事局主席

何享健 美的控股董事长

余渐富 南翔集团董事局主席

冷友斌 黑龙江飞鹤乳业有限公司

汪力成 华立集团董事局主席

沈文荣 沙钢集团董事局主席

张 新 特变电工股份有限公司董事长

张一鸣 北京字节跳动科技有限公司CEO

张芝庭 贵州神奇集团董事长

张华荣 华坚国际股份有限公司董事长兼总裁

张近东 苏宁控股集团董事长

张果喜 果喜实业集团有限公司董事长

张建宏 东岳集团有限公司董事局主席

张彦森 狗不理集团股份有限公司董事长

陈东升 泰康保险集团股份有限公司董事长兼CEO

陈志列 研祥高科技控股集团董事局主席

陈泽民 郑州三全集团董事长

茅永红 百步亭集团董事局主席

林印孙 正邦集团有限公司董事长

金生光 正平路桥建设股份有限公司总裁

周海江 红豆集团董事局主席兼CEO

周群飞 蓝思科技集团董事长

郑跃文 科瑞集团董事局主席

宗庆后 杭州娃哈哈集团有限公司董事长

南存辉 正泰集团股份有限公司董事长兼总裁

柳传志 联想集团有限公司董事局名誉主席

钟建国 新疆天山电梯制造有限公司董事长

俞敏洪 新东方教育集团董事长

徐冠巨 传化集团有限公司董事长

涂建华 隆鑫控股有限公司董事局主席

陶华碧 贵阳南明老干妈风味食品有限公司董事长

黄 立 武汉高德红外股份有限公司董事长

曹和平 长春欧亚集团董事长

曹德旺 福耀玻璃集团创始人、董事长

常兆华 上海微创医疗器械有限公司董事长

崔根良 亨通集团董事局主席

阎 志 卓尔控股有限公司董事长

梁稳根 三一集团董事长

彭 凡 宁夏共享集团股份有限公司董事长

韩 伟 大连韩伟集团董事长

景 柱 海马集团董事长

傅 军 新华联集团董事局主席

傅光明 福建圣农发展股份有限公司董事长

鲁冠球 万向集团原董事局主席

谢志强 广西平铝集团有限公司董事长

雷 军 小米科技有限责任公司董事长兼执行官

雷菊芳 甘肃奇正实业集团有限公司董事长

樊建川 成都建川实业集团有限公司董事长

薛 荣 郑州圆方集团党委书记、总裁

魏立华 君乐宝乳业集团总裁

魏建军 长城汽车股份有限公司董事长



