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马蜂窝回应评论造假:自媒体文章数据与实际不符

2018-10-22 10:18 稿源：站长之家  0条评论
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在线旅游网站.jpg

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息：近日，一篇微信公众号文章《估值 175 亿的旅游独角兽，是一座僵尸和水军构成的鬼城?》在网络上引发网友热议。该文章指控马蜂窝旅游网涉嫌评论造假，抄袭大众点评、携程等网站用户评论。

今天早上，马蜂窝针对该事件在微博进行了回应。针对“评论造假”指控，马蜂窝发声明回应称这是一起有组织的攻击行为。马蜂窝的性质是旅游平台而不是本地生活服务平台，其UGC内容以游记和攻略为主，点评内容在整日数据中的占比不到3%。自媒体文章所述的马蜂窝用户数量，与事实和第三方机构数据都严重不符。

马蜂窝表示：“针对该文中歪曲事实的言论，和已被查证的有组织攻击行为，马蜂窝将采取法律手段维护自身权益。”

QQ截图20181022100312.jpg

以下是回应原文：

马蜂窝声明

近日，某自媒体帐号发布文章称，马蜂窝旅游网部分点评及评论信息存在虚假内容，并以此质疑马蜂窝旅游网的数据及用户真实性。 2018 年 10 月 21 日，马蜂窝旅游网对全站游记、攻略、嗡嗡(旅行故事)、问答、点评等数据进行了核查，并对涉嫌虚假的信息展开查处。

马蜂窝是旅游平台而非本地生活服务网站，用户分享的主 要载体为游记、攻略与问答。马蜂窝的UGC内容数据中，游记和攻略占比78.91%，嗡嗡(旅行故事)占比7.92%，问答占比10.26%。这些数据背后，是用户真实的情感与回忆，也是马蜂窝内容的真正价值。

点评内容在马蜂窝整体数据童中仅占比2.91 %，涉嫌虚假点评的帐号数量在整体用户中的占比更是微乎其微，马蜂窝已对这部分帐号进行清理。自媒体文章所述的马蜂窝用户数量，与事实和第三方机构数据都严重不符。

2016 年以前，马蜂窝曾激励用户发表点评，点评数据出现快速増长。但随着马蜂窝全方位移动互联网化及用户量级的增长，以游记、攻略为代表的长内容，以嗡嗡(旅行故事)、问答为代表的短内容产品，成为运营重心，它们共同构成马蜂窝的核心竞争力。

马蜂窝用户记录旅游体验的行为，也与记录本地生活服务不同，人们更习惯在旅行完成之后进行回顾与分享。餐饮点评不是马蜂窝的内容核心，且部分点评来自于游记、问答等内容的提取，上述自媒体将马蜂窝用户内容生产的活跃周期，与餐饮等本地生活服务类APP相对比，并解读为马蜂窝员工有组织地抄袭，存在明显的误导倾向。

一直以来，马蜂窝严厉打击游记和问答中违规广告的行为，平均每周处理26， 000 条违规广告信息，查封15， 000 个违规帐号。自媒体将不法商家的违规行为归结于马蜂窝，与事实严重不符。

过去十年，千万旅行者共同成就了马蜂窝一一他们在这里记录旅行经历、分享旅行感悟，将马蜂窝视作精神家园，我们为此深感荣幸。这些珍贵的原创内容，是马蜂窝的立身之本与兴业之基，更是我们与用户的情感联结之所在.

马蜂窝将正视运营过程中存在的审查漏洞并采取积极改进措施，但不容许任何个人或机构将每位热情且真诚的马蜂窝用户称为“價尸”和“水军”，将千万用户共同构建的社区描述为一座“鬼城”，并企图摧毀它。针对该文中歪曲事实的言论，和已被查证的有组织攻击行为，马蜂窝将采取法律手段维护自身权益。

我们始终敬畏每一段旅行记忆所带来的感动，也将继续致力于打造更好的旅游分享环境。

马蜂窝旅游网

2018 年 10 月 22 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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