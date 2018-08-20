滴滴定制公交上线济南 共39条 市民可自主定制

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站长之家(ChinaZ.com)8 月 20 日消息 即日起，滴滴不但可以打小车还可以“打公交”了!据齐鲁晚报消息，今天滴滴出行联合济南公交隆重推出的济南定制公交“爱巴士”首批 39 条线路正式上线运营。用户在滴滴出行APP选择定制公交并输入目的地即可购票体验。

据悉，这些公交路线都是基于城市现状公交站点及线网分布，并根据滴滴平台大数据算法来选择推荐最合适的路线，是滴滴出行和济南公交联合打造的济南“智慧公交”出行服务模式。

据了解，这次开通的 39 条线路主要分为两种，一种是为满足日常市民高峰出行的S类高峰通勤线路，共有 23 条。另一种则是主要满足济南市民及游客假日近郊旅游出行需求的J类假日专线，共 16 条。

具体购票使用流程如下：

1. 首先，将滴滴出行APP下载至手机。

2. 打开滴滴出行APP，选择公交，再选择定制公交，并输入目的地。

3. 输入目的地后会出现不同规划路线，请根据需求选择合适路线，并点击【购票】。

4. 选择乘车日期、座位数，点击最下方按钮，确认票价并点击支付，购票结束。

5. 购票结束后，返回首页点击“待出发”进入车票详情页，可随时查看上车点、车牌号和车辆实时位置等相关情况。

6. 乘客需在乘车前 30 分钟内，点击【验票上车】。

7. 上车请出示车票页面给司机即可。

如果没有滴滴出行APP又不想下载的用户则可以选择在微信或支付宝中打开滴滴出行服务，找到定制公交服务并输入目的地，然后选择相应的乘车日期、座位数并确认支付即可完成购票。