“扫一扫”分享到微信

动态

滴滴定制公交上线济南 共39条 市民可自主定制

2018-08-20 16:30 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

blob.png

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com)8 月 20 日消息 即日起，滴滴不但可以打小车还可以“打公交”了!据齐鲁晚报消息，今天滴滴出行联合济南公交隆重推出的济南定制公交“爱巴士”首批 39 条线路正式上线运营。用户在滴滴出行APP选择定制公交并输入目的地即可购票体验。

据悉，这些公交路线都是基于城市现状公交站点及线网分布，并根据滴滴平台大数据算法来选择推荐最合适的路线，是滴滴出行和济南公交联合打造的济南“智慧公交”出行服务模式。

据了解，这次开通的 39 条线路主要分为两种，一种是为满足日常市民高峰出行的S类高峰通勤线路，共有 23 条。另一种则是主要满足济南市民及游客假日近郊旅游出行需求的J类假日专线，共 16 条。

具体购票使用流程如下：

1. 首先，将滴滴出行APP下载至手机。

2. 打开滴滴出行APP，选择公交，再选择定制公交，并输入目的地。

3. 输入目的地后会出现不同规划路线，请根据需求选择合适路线，并点击【购票】。

4. 选择乘车日期、座位数，点击最下方按钮，确认票价并点击支付，购票结束。

5. 购票结束后，返回首页点击“待出发”进入车票详情页，可随时查看上车点、车牌号和车辆实时位置等相关情况。

6. 乘客需在乘车前 30 分钟内，点击【验票上车】。

7. 上车请出示车票页面给司机即可。

如果没有滴滴出行APP又不想下载的用户则可以选择在微信或支付宝中打开滴滴出行服务，找到定制公交服务并输入目的地，然后选择相应的乘车日期、座位数并确认支付即可完成购票。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

新征程 滴滴旗下小桔车服收购嗨修养车

新征程 滴滴旗下小桔车服收购嗨修养车

滴滴宣布进入墨西哥第二和第三大城市

滴滴宣布进入墨西哥第二和第三大城市

新征程 滴滴汽车服务平台升级为小桔车服

新征程 滴滴汽车服务平台升级为小桔车服

滴滴软银成立合资公司进军日本出租行业 今秋开始运营

滴滴软银成立合资公司进军日本出租行业 今秋开始运营

相关热点

小黄车撤离美国 美网约车巨头迅速填补其单车空白

· 小黄车 ofo 共享单车

阿里健康联手菜鸟试水医药新零售 24小时送药上门

· 菜鸟点我达 阿里健康 阿里

腾讯视频付费会员数达7400万 继续保持行业领导地位

· 腾讯视频 会员

CNNIC互联网报告：中国网民超8亿 前沿科技进展明显

· CNNIC 互联网报告 网民

毒奶！支付宝：七夕前夜，蚂蚁森林有1万棵合种的爱情树夭折

· 蚂蚁森林 蚂蚁森林合种 支付宝

雷军：小米将建武汉总部 条件比北京还好

· 雷军 小米武汉总部 人工智能

淘宝拍卖造物节另类门票 一块板砖被拍到200多万

· 淘宝拍卖 淘宝造物节 淘宝造物节门票

女子网购保健品却收到鳄鱼 快递员贴错地址导致

· 女子网购收到鳄鱼 微商 网购

女主播脖子上挂拖鞋游西湖 称坚持30天粉丝就给打赏3万

· 女主播脖子上挂拖鞋游西湖 女主播 直播

周鸿祎荧幕首秀央视大剧《执行利剑》 饰演国内顶尖反病毒专家

· 周鸿祎
查看更多
﻿

编辑推荐

滴滴定制公交上线济南 共39条 市民可自主定制

[动态]· 08月20日

小黄车撤离美国 美网约车巨头迅速填补其单车空白

[动态]· 08月20日

腾讯视频付费会员数达7400万 继续保持行业领导地位

[动态]· 08月20日

马斯克：特斯拉未来3年将推2.5万美元车型

[外闻]· 08月20日

中国电信上半年营收1930亿元：坐稳宽带老大

[动态]· 08月20日

视频订阅用户分享帐号密码：Netflix等企业遭受损失

[外闻]· 08月20日

阿里巴巴或将投资50亿美元 与印度Reliance建合资企业

[要闻]· 08月20日

三星 Note9 图赏：当之无愧的大屏安卓旗舰机皇！

[数码]· 08月20日