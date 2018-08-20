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阿里健康联手菜鸟试水医药新零售 24小时送药上门

2018-08-20 15:38 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:今日，阿里健康宣布，在杭州试点全链路打通的医药新零售。此项服务可享受7天24小时送药上门服务。白天 30 分钟送达，夜间 1 小时送达。

此次，阿里将联手东仁堂大药房、海王星辰健康药房、九洲大药房和天天好大药房等多家连锁药房，以及如家、君庭等连锁酒店实现此服务。

消费者可以通过手淘咨询医师或者药师，确认用药问题后下单。用户只需打开手机淘宝，搜索关键词“急用药”、药品名称或相关症状即可，系统会自动选择 2 公里内的合作网点进行送药上门服务。

在配送方面上，由于菜鸟点我达的接入，提升了阿里健康终端药品分钟级的配送服务能力;值得一提的是，此次分钟级送药服务，不仅杭州核心城区全覆盖，且承诺的送达时间并非骑手配送时间，而是从消费者网上下单买药开始计，时效业内领先。

对此，阿里健康相关负责人表示“阿里健康是阿里巴巴集团在医药健康领域的旗舰平台。借助阿里新零售经济体的力量，阿里健康将和各个生态公司一起，助推健康服务快速落地发展。”

QQ截图20180803143301.png

图片来源图虫：已授站长之家使用

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