支付宝未来将在商业场景普及刷脸支付 或比二维码便捷

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:今天，支付宝宣布将在未来的一年内向各种商业场景普及自助收银+刷脸支付的解决方案，支付宝在经过经验积累和技术升级之后，刷脸支付已经具备了商业化的能力，普及刷脸技术就意味着，用户在出门忘记带手机也能完成各种付款，这样可以大幅提升线下门店的经营效率和消费体验。

“在经过这些经验累积之后，我们认为刷脸支付已经具备了大规模商用的能力。”蚂蚁金服负责人称。据了解，蚂蚁金服是行业内最早布局人脸识别技术的公司之一，早在 2015 年，支付宝就率先将人脸识别技术应用于用户登录。

虽然人脸识别已经应用于多种场合，但此前刷脸支付迟迟未能投入商用，主要的难点在于公告场合较为复杂，对于公共设备挑战更大。

据悉，支付宝自助收银机和刷脸支付在超市、餐厅、药店等上线后，将有效缓解了高峰时段结账排队现象，能将结算效率提升50%以上。

目前，刷脸支付还处于初期阶段，相比二维码、NFC等移动支付手段，刷脸支付省去了手机这个介质，进一步给消费者提供了便捷，这或许将促进支付行业再一次变革。

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