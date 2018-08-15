腾讯起诉乐华麦锐及三位艺人并称对方严重违约

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站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息： 日前，“火箭少女101”团团员孟美岐、吴宣仪、张紫宁退团风波引发了众多网友的关注。对于该事件，腾讯方面正式发声明称，针对乐华娱乐、麦锐娱乐及三位艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁的严重违约行为，已经分别依法提起诉讼。

周天娱乐在声明中称，一直积极主动与乐华娱乐、麦锐娱乐进行协商，两家公司执意坚持解约。

对此，周天娱乐将对华娱乐、麦锐娱乐以及孟美岐、吴宣仪、张紫宁三人的严重违约行为提起诉讼。同时，声明中宣布原定的“火箭少女101”首张音乐专辑发布会将会如期举行，除解约的三人外的另外八名成员将悉数出席。

据介绍， 8 月 9 日，乐华娱乐联合麦锐娱乐发布声明称旗下艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁三人因在“火箭少女101”团内得不到较好的照顾，决定退出“火箭少女101”。随后腾讯方面回应，腾讯全资的周天娱乐公司拥有“火箭少女101” 11 名成员两年内的独家经纪权，所有成员从事演艺活动必须经过周天娱乐同意，称乐华娱乐、麦锐娱乐的解约行为并无法律依据。

以下为声明全文：

针对近期大家所关心的火箭少女 101 女团成团相关问题，特此声明如下：

1、自 8 月 9 日收到乐华娱乐、麦锐娱乐的联合声明之时起，我们一直积极主动与两家公司进行协商，也提出了非常有诚意的解决方案，但乐华娱乐、麦锐娱乐并未接受，仍执意坚持解约。

2、 法律合约不容践踏，合法权益需获尊重。针对乐华娱乐、麦锐娱乐及三位艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁的严重违约行为，我们已经分别依法提起诉讼。

3、 8 月 18 曰火箭少女 101 首张音乐专辑发布暨媒体见面会将如期在水立方举行。除孟美岐、吴宣仪、张紫宁三人外，其他八人均出席。期待和所有女团创始人的见面。

火箭少女 101 属于女团创始人们，无论前进的路上遇到怎样的艰难险阻，我们都将不忘初心，砥砺前行。